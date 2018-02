Πάτρα: Τετάρτη βράδυ στη 2η αίθουσα του Πάνθεον το φιλμ «Του Θεού η Χώρα - God's Own Country»

Με μία νέα σινεφίλ προβολή επιστρέφει η ομάδα «Γυμνός Οφθαλμός» του Νίκου Καββαδία, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 στις 21.45 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη. Θα προβάλλει την ολοκαίνουρια ταινία «Του Θεού η Χώρα - God's Own Country» που βγήκε στις Αθηναικές αίθουσες στα μέσα Ιανουαρίου. Πρόκειται για κοινωνικό, δραματικό φιλμ διάρκειας 104 λεπτών, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λι, με τους: Τζέμα Τζόουνς, Ίαν Χαρτ, Τζος Ο'Κόνορ, Άλεκ Σεκαρεάνου.

Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του πατέρα του ο νεαρός Τζόνι φροντίζει την οικογενειακή φάρμα στο Γιόρκσαϊρ της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Ξεδίνει στην τοπική παμπ και αναζητά περιστασιακό σεξ, μέχρι που η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη ως εποχικού εργάτη δίνει καινούργιο νόημα στην καθημερινότητά του.

Το περιοδικό Αθηνόραμα έκανε λόγο για Φεστιβαλικά πολυβραβευμένο και υποψήφιο για βραβείο BAFTA δράμα, το οποίο συνδυάζει μια σκληρή μα συγκινητική ερωτική ιστορία και μια πολιτικά εύστοχη παραβολή πάνω στη μετα-Brexit Βρετανία.

Στον Αγγλικό Τύπο η ταινία «Του Θεού η Χώρα - God's Own Country» χαρακτηρίστηκε ως ένα νέο «Brokeback mountain» με φόντο αυτή τη φορά την καταπράσινη περιοχή του Γιορκσάιρ στην βόρεια Αγγλία.

Είσοδος: 5 ευρώ.

"Tου Θεού η Χώρα" είναι ένα από τα τοπωνύμια της καταπράσινης περιοχής του Γιόρ­κσαϊρ, της μεγαλύτερης διοικητικής αγγλικής περιφέρειας, γεμάτης δασικές και αγροτικές εκτάσεις, η οποία εκτείνεται στα βορειοανατολικά της χώρας. Περιοχή με δική της διάλεκτο, ήθη, έθιμα και ισχυρότατες πολιτιστικές παραδόσεις, αποτελεί μια "χώρα μέσα στη χώρα", γι’ αυτό και ο Φράνσις Λι την επιλέγει ως ντεκόρ του σεναριακού και σκηνοθετικού του ντεμπούτο, έγραψε το Αθηνόραμα.

Σενάριο: Francis Lee

Φωτογραφία: Joshua James Richards

Μοντάζ: Chris Wyatt

Μουσική: A Winged Victory for the Sullen.

Ο σκηνοθέτης Francis Lee έχοντας εργαστεί για χρόνια ως ηθοποιός, έγραψε και σκηνοθέτησε τρεις μικρού μήκους ταινίες - "The Farmer’s Wife" (2012), "Bradford-Halifax-London" (2013) και "The Last Smallholder" (2014) - οι οποίες συμμετείχαν σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και κέρδισαν δεκάδες βραβεία. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του "Του Θεού η Χώρα" έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα και κέρδισε το Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο τμήμα World Cinema: Καλύτερη Δραματική ταινία" της Κριτικής Επιτροπής. Το φιλμ ξεχώρισε στο περσινό Διεθνές Φεστιβάλ της Στοκχόλμης όπου ο Francis Lee πήρε το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας και ο Josh O’Connor, το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού.

Στα Bafta – βραβεία της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, το «God’s Own Country» είναι υποψήφιο στην κατηγορία της καλύτερης Βρετανικής ταινίας του 2017, μαζί με τις ταινίες «Darkest Hour», «The Death of Stalin», «Lady Macbeth», «Paddington 2» & «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

