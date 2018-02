Το παιδικό animation "Το Γατοξόρκι" βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες

Ως μία περιπέτεια με εφτά ψυχές, χαρακτηρίζεται η παιδική animation κωμωδία με τίτλο «Το Γατοξόρκι – Lino», Βραζιλιάνικης και Πορτογαλικής παραγωγής που από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 θ’ αρχίσει να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer.

Ο Λίνο σύμφωνα με το στόρι, είναι ένας διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι που δεν αντέχει άλλο τη ρουτίνα του και το γάτο-κοστούμι του.

Αποφασίζει έτσι να ζητήσει βοήθεια από έναν όχι και τόσο ταλαντούχο μάγο που τον μεταμορφώνει σε αυτό που μισεί περισσότερο: το γατοκοστούμι του!

Σκηνοθέτης της ταινίας «Το Γατοξόρκι- Lino» είναι ο Rafael Ribas που έχει τιμηθεί με το βραβείο: Grande Prêmio do Cinema Brasileiro for Best Childhood. Ακούγονται οι Selton Mello, Paolla Oliveira, Dira Paes. Το φιλμ αναμένεται να βγει και στην Πάτρα.