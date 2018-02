Στην παγκόσμια ελίτ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2018) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στο 1,8% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 486η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό, ως εξής: Presence 5% [Size (number of pages) of the main webdomain of the institution], Visibility 50% [Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institutions webpages], Transparency or Openness 10% [Number of citations from Top authors according to the source] και Excellence 35% [Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines: 2011-2015].

Το Πανεπιστήμιό καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 77 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν από το CSIC τη συγκεκριμένη περίοδο και βελτίωσε εντυπωσιακά την κατάταξή του σε διεθνές επίπεδο, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο: από την 541η πέρασε στην 486η θέση.