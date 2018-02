Σοβαρά επεισόδια μετά το τέλος του Ολυμπιακός-ΑΕΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά από το τελευταίο σφύριγμα στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Οπαδοί του Ολυμπιακού εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης», και περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ για την 20ή αγωνιστική, όταν περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν εναντίον της αστυνομικής δύναμης που είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη του χώρου άφιξης των δύο αποστολών, στο πάρκινγκ του φαληρικού γηπέδου.

Το επεισόδιο διήρκεσε μερικά λεπτά και έληξε χωρίς οι άγνωστοι να καταφέρουν να διασπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας.

Στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. Καραϊσκάκης» εισέβαλαν περίπου 50 οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαγριωμένοι μετά την ήττα της ομάδας τους με 2-1 από την ΑΕΚ και επιτέθηκαν με καδρόνια και φωτοβολίδες στους άνδρες της αστυνομίας.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν μόλις αποσυρθεί στα αποδυτήρια, όταν οπαδοί από την κερκίδα της Θύρας 7 εισέβαλαν στο γρασίδι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν επεισόδια και συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν κοντά στον πάγκο της Ένωσης.

Οι άνδρες των ΜΑΤ χρειάστηκε να κάνουν χρήση δακρυγόνων, ενώ μετά από 2-3 λεπτά υποχώρησαν προς τη φυσούνα. Τα επεισόδια αυτά επισύουν βαριά τιμωρία για την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Με εξοντωτικές ποινές, βάσει του πειθαρχικού κώδικα, κινδυνεύει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, για τα όσα έγιναν στο γήπεδο Καραϊσκάκη μετά το ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής με την ΑΕΚ.

Η εισβολή των οπαδών του Ολυμπιακού και οι συγκούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, που με τη σειρά τους έκαναν χρήση δακρυγόνων, αλλά και οι καταστροφές που προκάλεσαν με ρίψεις αντικειμένων, θα επιφέρουν την κλήση της πειραϊκής ΠΑΕ από τα αρμόδια ποδοσφαιρικά όργανα, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις του διαιτητή Παπαπέτρου, του παρατηρητή και της αστυνομίας.

Οι κανονισμοί προβλέπουν βαρύτατες καμπάνες και συγκεκριμένα ποινή κεκλεισμένων των θυρών για 2 έως 4 αγωνιστικές, ενώ παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος αφαίρεσης 3 βαθμών!

Ας δούμε τι προβλέπει το άρθρο 15, παράγραφος 4 του Πειθαρχικού Κώδικα που αφορά: «Είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου»:

«Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του γηπέδου επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

β) Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας, χρηματική ποινή 50.000 έως 250.000 ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές 2 έως 4 αγωνιστικές και επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών».

Het is al bij al nog ok om naar het voetbal te gaan in België. #Olyaek pic.twitter.com/rbUcjzyLA5