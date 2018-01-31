Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡ. ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 1-2-2018 και ώρα 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.