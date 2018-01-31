Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡ. ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 1-2-2018 και ώρα 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 31/01/2018 15:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/474086

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