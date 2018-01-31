Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ναού της Υπαπαντής στο Κάτω Καστρίτσι

Το πρόγραμμα της Ιεαράς Πανηγύρεως του Ναού της Υπαπαντής στο Κάτω Καστρίτσι, έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2018
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
11:00 π.μ. ΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
17:30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
07:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
17:30 μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ