Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ναού της Υπαπαντής στο Κάτω Καστρίτσι

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Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ναού της Υπαπαντής στο Κάτω Καστρίτσι Διαβάστε αναλυτικά
 

Το πρόγραμμα της Ιεαράς Πανηγύρεως του Ναού της Υπαπαντής στο Κάτω Καστρίτσι, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 2018

 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

11:00 π.μ. ΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

17:30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

07:30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ-ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

17:30 μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ- ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 31/01/2018 14:23

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/474063?skip_cache=yes

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