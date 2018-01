Η Φράνσες Μακ Ντόρμαντ είναι μία αυθεντική, δυναμική Αμερικάνα της επαρχίας στις "Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι"

Ένα έχουμε να πούμε. Αν η 60χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Φράνσες Μακ Ντόρμαντ από το Ιλινόις κερδίσει στις 4 Μαρτίου 2018 το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το φιλμ «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι», κάτι που αναμένεται να συμβεί, θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απόλυτα εναρμονισμένο στην εποχή μας ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και γενικότερα υποβιβασμό της γυναίκας.

Η Μακ Ντόρμαντ, μία εν γένει αντισταρ, τιμημένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου πριν 21 χρόνια για το «Fargo» που είχε σκηνοθετήσει ο Τζόελ Κοέν (αδελφός του Ίθαν Κοέν) που είναι και σύζυγος της από το 1984, υποδύεται στην εξαιρετική ταινία «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» που παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, μία θυμωμένη γυναίκα, την Μίλντρεντ Χέιζ, η οποία αποφασίζει να…πάρει το νόμο στα χέρια της, νοικιάζοντας τρεις ξεχασμένες μεγάλες πινακίδες στο πλάι ενός επαρχιακού δρόμου της κωμόπολης όπου μένει στο Μιζούρι καταγγέλλοντας με τον τρόπο της, την αδιαφορία της τοπικής αστυνομίας να εξιχνιάσει τον βιασμό και αποτρόπαια δολοφονία της έφηβης κόρης της, Άντζελα.

Η συνέχεια θα έχει πολλές ανατροπές ενώ κεντρικά πρόσωπα στη δράση θα είναι και ο τοπικός σερίφης Γουίλομπι, άρρωστος με καρκίνο στο πάγκρεας (στο ρόλο ο 56χρονος Γούντι Χάρελσον σε μία πολύ καλή στιγμή του) και ένας εκ των αστυνομικών του τμήματος, ένας επιπόλαιος «μαμάκιας» που τον υποδύεται ο 49χρονος Σαμ Ρόκγουελ που ειδικά στο δεύτερο μέρος της ταινίας όπου υπάρχει και ανατροπή, είναι εκπληκτικός και δίκαια όπως φαίνεται, θα κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ρόλου. Στην ίδια κατηγορία να πούμε πως είναι υποψήφιος και ο Χάρελσον.

Το πολυεπίπεδο πρωτότυπο σενάριο του 47χρονου Ιρλανδού Μάρτιν Μακ Ντόνα που είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας (αδίκως ο Μακ Ντόνα δεν προτάθηκε για το Όσκαρ σκηνοθεσίας) είναι το μεγάλο αβαντάζ της ταινίας, η φωτογραφία του Ben Davis της αγροτικής Αμερικής «σιγοντάρει» όπως και η μουσική του 63χρονου Νεουορκέζου Carter Burwell (υποψήφια επίσης για Όσκαρ) ενώ κι όλο το καστ είναι διαλεκτό, από τον νάνο ηθοποιό Πίτερ Ντίνκλατζ του «Game of thrones» και την κούκλα ηθοποιό Άμπι Κόρνις στο ρόλο της συζύγου του σερίφη Γούντι Χάρελσον έως τον γιο της Μακ Ντόρμαντ (στο ρόλο ο περσινός υποψήφιος για Όσκαρ β’ ρόλου για το «Manchester by the sea» Λούκας Χέτζες), τον μαύρο ηθοποιό Clarke Peters ως το νέο σερίφη της περιοχής και τον Τζον Χόουκς στο ρόλο του συζύγου της Μακ Ντόρμαντ που τα έχει φτιάξει με μία 19χρονη.

Η Μακ Ντόρμαντ που δεν ήθελε όπως διαβάσαμε, επ΄ουδενί, να δείξει νεότερη για το ρόλο, δείχνει όντως μία επαρχιώτισσα γυναίκα στα σχεδόν 60 της χρόνια, αυθεντική Αμερικάνα της επαρχίας που δεν "χαμπαριάζει", που δεν έχει σε τίποτα να αντισταθεί με τον τρόπο που εκείνη νομίζει σωστό, παρανομώντας, που το μόνο που επιζητά, είναι δικαιοσύνη στη μνήμη του κοριτσιού της αλλά και να ηρεμήσει η δική της ψυχή από τις τύψεις. Εκπληκτική και «μαχαίρι στην καρδιά» η σκηνή που η Μίλντρεντ θυμάται τον τσακωμό πριν η κόρη της βγει την μοιραία βόλτα αλλά και η σκηνή όπου η Μίλντρεντ κάθεται κάτω από τις πινακίδες και την πλησιάζει ένα μικρό ελάφι.

Μπορεί σε ορισμένους η ταινία να φανεί ίσως κάπως βαριά ή να ήθελαν ένα φινάλε ξεκάθαρης κάθαρσης (δεν αποκαλύπτουμε περισσότερα), ωστόσο αυτό το πικρό, καλογραμμένο και καλοσκηνοθετημένο φιλμ όντως κάνει φέτος την έκπληξη και οι 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ (και για καλύτερη ταινία και μοντάζ) & οι 4 κερδισμένες Χρυσές Σφαίρες αξίζουν πέρα για πέρα. Δείτε το!

Διανομή από την Odeon.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ