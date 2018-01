Αίγιο: Παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής του εικαστικού και ακαδημαϊκού Βασίλη Ψαρρά

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε η παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής του εικαστικού και ακαδημαϊκού Βασίλη Ψαρρά με τίτλο «Τούνδρα» (Εκδόσεις Πηγή) στην γενέθλια πόλη του το Αίγιο. Στη γεμάτη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Αλέκος Μέγαρης» του Δήμου Αιγιάλειας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου το Σάββατο 27 Ιανουαρίου μεταξύ 19.00 – 21.00.

Στην είσοδο του κτιρίου, η παρουσίαση του βιβλίου πλαισιώθηκε από προσφορά καφέ, γλυκισμάτων αλλά και διακοσμημένου τραπεζιού όπου το βιβλίο ήταν διαθέσιμο προς πώληση στο κοινό. Την εκδήλωση – σε συνδιοργάνωση της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. και των Εκδόσεων Πηγή – χαιρέτησε η Πρόεδρος της κα. Μαρία Τσουκαλά και εν συνεχεία ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου, κ. Μηνάς Παπαγεωργίου παρουσίασε τους 4 ομιλητές του panel.

Το συγγραφικό πόνημα του Βασίλη Ψαρρά παρουσιάστηκε με πολύπλευρο τρόπο στο κοινό του Αιγίου, αναδεικνύοντας λογοτεχνικές-ακαδημαϊκές (Δ. Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), εικαστικές (Ε. Κέκου, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια Εκθέσεων), μουσικές – αισθητηριακές (Σ. Παπαδημητρίου, Μουσικοσυνθέτης, Φιλόλογος) και φιλοσοφικές (Σ. Ντζιώρας, Δικηγόρος, Φιλολ. Επιμέλεια Βιβλίου) πτυχές τόσο της ποιητικής συλλογής “Τούνδρα” αλλά και του ίδιου του Β. Ψαρρά.

Η εκδήλωση έκλεισε με την σύντομη ομιλία του ίδιου του συγγραφέα ο οποίος ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στήριξαν έκδοση του πρώτου του βιβλίου, την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., το κοινό του Αιγίου και της Πάτρας που παρευρέθηκε στην παρουσίαση, κλείνοντας με μια προσωπική από στήθους ομιλία για την άμεση, βιωματική και δημιουργική σχέση τέχνης, γεωγραφίας, αρχιτεκτονικής και ψυχολογίας που διέπει την “Τούνδρα”, αλλά και χαρακτηρίζει την υπόλοιπη εικαστική και ακαδημαϊκή πορεία του.

Μετά τις παρουσιάσεις σε Αθήνα (Δεκ 2017) και Αίγιο (Ιαν 2018), η ποιητική συλλογή «Τούνδρα» θα συνεχίσει το ταξίδι της και σε άλλες ελληνικές πόλεις όπως η Κέρκυρα, η Πάτρα και τα Ιωάννινα. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα κεντρικά βιβλιοπωλεία Πολιτεία, IANOS, Πρωτοπορία, Public, Ευριπίδης, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κέρκυρα – ενώ στο Αίγιο διατίθεται στο Βιβλιοπωλείο ‘Σύγχρονη Σκέψη’.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Βασίλης Ψαρράς (Δρ., γεν. 1985) είναι εικαστικός και μουσικός. Διδάσκει ως λέκτορας επί συμβάσει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ελλάδα) καθώς επίσης εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο τμήμα, ερευνώντας “τον εικαστικό αντίκτυπο της επιτόπιας ποίησης και περιπατητικής performance στο πεδίο των Γεω-Ανθρωπιστικών σπουδών” (Υπότροφος ΙΚΥ 2017-2019). Ολοκλήρωσε το πτυχίο του στις Οπτικοακουστικές Τέχνες και Επιστήμες (Ιόνιο Παν/μιο), τις μεταπτυχιακές του σπουδές στις Ψηφιακές Τέχνες (University of the Arts London) και το διδακτορικό του στις Τέχνες και Τεχνολογίες στο Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Υπότροφος Βρετανικής AHRC 2013-2014) υπό την επίβλεψη της Prof. Janis Jefferies (Goldsmiths, UK) και του Prof. Lanfranco Aceti (Boston, US) Η διδακτορική του έρευνα εστίασε σε διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις των συναισθηματικών γεωγραφιών της πόλης μέσα από το περπάτημα ως τέχνη, τις αισθήσεις και τις ενσωματωμένες τεχνολογίες – προτείνοντας το concept ενός υβριδικού flaneur για την πόλη του 21ου αιώνα. Τα έργα του διακρίνονται από μια διακαλλιτεχνική αισθητική, βασιζόμενα στην επιτόπια περιπατητική performance, τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, την βιντεο/ψηφιακή τέχνη, την ποίηση και την μουσική σύνθεση. Η εικαστική του πράξη εμπνέεται από την ποιητική και πολιτική της αστικής εμπειρίας του 21ου αιώνα, εστιάζοντας σε κοινωνιολογικά θέματα τόπου, χώρου και συναισθήματος. Τα έργα του έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από 65 εκθέσεις και διεθνή φεστιβάλ (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία), ομαδικές εκθέσεις (Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Μουσείο Μπενάκη, UK Fringe Arts Bath, ROOMS2013, WPA Experimental Media, MOVE WITH(OUT)) και πολιτιστικά ιδρύματα (Βασιλική Ακαδημία Τεχνών 2010 Summer Exhibition, Ινστιτούτο Γκαίτε ArtUp project, Storefront for Art and Architecture NY). H έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Leonardo Electronic Almanac The MIT Press; Technoetic Arts Journal, IJART), πρακτικά συνεδρίων, εργαστήρια και συμπόσια πάνω στην σύνδεση σύγχρονης τέχνης, media arts και αστικών σπουδών (Αυστραλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία) καθώς επίσης και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θες/κης. Το 2014 υπήρξε προσκεκλημένος επίτιμος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο του Chichester για το Performing Place συμπόσιο. Είναι rock μουσικός όπως επίσης και ο άνθρωπος πίσω από το soundtrack project Ludmilla My Side.