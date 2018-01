EΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΦΙΛΜ "THE DISASTER ARTIST"- ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Στην Αθήνα βγήκε στις αίθουσες την περασμένη Πέμπτη 25/1/2018 σε διανομή της Tanweer και αναμένεται σύντομα να έρθει και στην Πάτρα, η καλύτερη «χειρότερη» ταινία όλων των εποχών, το «The Disaster Artist» σε σκηνοθεσία του 40χρονου Τζέιμς Φράνκο, με πρωταγωνιστές τον Τζέιμς Φράνκο, τον 32χρονο αδελφό του Ντέιβ Φράνκο και τους Σεθ Ρόγκεν, Άλισον Μπρι, Ζακ Έφρον, Τζος Χάτσερσον, Τζάκι Γουίβερ, Άρι Γκρέινορ,Τζέισον Ματζούκας και η Σάρον Στόουν.

Το σενάριο: Σκοτ Νουστάντερ, Μάικλ Χ. Βέμπερ είναι βασισμένο στο βιβλίο των Γκρεγκ Σεστέρο και Τομ Μπίσελ “The Disaster Artist: My Life Inside the Room, The Greatest Bad Movie Ever Made” και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Αυτή είναι και η μοναδική υποψηφιότητα που τελικά απέσπασε η συγκεκριμένη ταινία στα 90α Όσκαρ.

Το «The Disaster Artist» κέρδισε το Χρυσό Κοχύλι Καλύτερης Ταινίας στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στην Ισπανία, Βραβείο Κοινού Midnight Madness, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορόντο – 2η Θέση, τη Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για τον Τζέιμς Φράνκο και το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού Gotham Awards για τον Τζέιμς Φράνκο και πολλοί θεωρούν ότι είναι αδικαιολόγητη η απουσία του από την διεκδίκηση του Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου.

Ο πολυτάλαντος Τζέιμς Φράνκο (ήταν συγκλονιστικός στο δράμα επιβίωσης «127 Ώρες» του Ντάνι Μπόιλ όπου προτάθηκε για το Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου) για τον οποίο βέβαια ακούστηκαν μετά την απονομή των φετινών Χρυσών Σφαιρών κάποια σχόλια περί σεξουαλικής παρενόχλησης, επέστρεψε στον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή στη ξεκαρδιστική αυτή βιογραφική κωμωδία με επίκεντρο τον ανεπανάληπτο και ιδιαίτερο καλλιτέχνη, ένα υπαρκτό πρόσωπο, τον Τόμι Γουάιζο, τον χειρότερο δημιουργό που πέρασε ποτέ από το Χόλιγουντ, ο οποίςο πριν 15 χρόνια γύρισε και παρουσίασε την ταινία με τίτλο «Room».

Η ερμηνεία του Τζέιμς Φράνκο θεωρήθηκε από κοινό και κριτικούς ως μια από τις πιο μεταμορφωτικές και καθηλωτικές στην καριέρα του ηθοποιού. Το φιλμ «The Disaster Artist» έχει φτάσει σε εισπράξεις στις ΗΠΑ τα 21 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής συν άλλα 7 εκατομμύρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το The Disaster Artist μπορεί να είναι μια ταινία για τη χειρότερη ταινία όλων των εποχών, το “The Room” (το οποίο έχει πλέον αποκτήσει ένα καλτ χαρακτήρα), αλλά ταυτόχρονα συνθέτει ένα απολαυστικό, ακραία αστείο, συγκινητικό πορτρέτο με επίκεντρο έναν γνήσια παθιασμένο, αν και τραγικά κακόγουστο, δημιουργό, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Το διασκευασμένο σενάριο υπογράφει το συγγραφικό δίδυμο των Σκοτ Νουστάντερ και Μάικλ Χ. Βέμπερ («(500) Μέρες με τη Σάμερ») ενώ στο πλάι του Τζέιμς Φράνκο εμφανίζονται ο αδελφός του Ντέιβ Φράνκο («Ανυπόφοροι Γείτονες», «Η Συμμορία των Μάγων») και ο σταθερός συνεργάτης του Σεθ Ρόγκεν (“This Is the End”).

Η ταινία έχει διαγράψει μια αξιόλογη φεστιβαλική πορεία καθώς ήταν το μεγάλο hit του SXSW αλλά και του Τορόντο, όπου κέρδισε τη 2η θέση στο Βραβείο Κοινού του Τμήματος Midnight Madness. Ο Τζέιμς Φράνκο όπως προείπαμε, τιμήθηκε για την ερμηνεία του ως Τόμι Γουάιζο με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ στην απονομή της 7ης Ιανουαρίου 2018, με τo βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Gotham Awards ενώ ήταν η 2η επιλογή για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου από την Ένωση Κριτικών του Λος Άντζελες.

Σύνοψη

Ο αινιγματικός και φιλόδοξος Τόμι Γουάιζο καταφθάνει στο Χόλιγουντ αποφασισμένος να εκπληρώσει το ιδιότυπο, καλλιτεχνικό του όραμα.

Η πρώτη και μοναδική του ταινία, το διαβόητο “The Room”, θριαμβεύει ως η καλύτερη χειρότερη ταινία όλων των εποχών, η καλτ ταινία που οι θεατές δεν χορταίνουν να χλευάζουν σε sold out μεταμεσονύχτιες προβολές για πάνω από μια δεκαετία. Αυτή είναι η ιστορία του πιο αλλόκοτου, κακοσχεδιασμένου αλλά την ίδια στιγμή γνήσια παθιασμένου κινηματογραφικού εγχειρήματος του Χόλιγουντ, «του Πολίτη Κέιν των κακών ταινιών», αλλά και η ιστορία μιας δυνατής φιλίας ανάμεσα σε έναν δημιουργό και τον μοναδικό συνεργάτη που πίστεψε σ΄ αυτόν, όπως αυτή εκτυλίχθηκε πίσω από τις κάμερες.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ