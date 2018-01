Πάτρα: Ξεκίνησε το "ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’17"- Ενδοκρινολογία, Διαβητολογία, Μεταβολισμός: Οι πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις του 2017»

Ξεκίνησε και για δύο ημέρες, 26 και 27 Ιανουαρίου θα διεξάγεται, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, η διημερίδα ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’17. Το ΕΝΔΟΡΑΜΑ έχει πανελλήνιο χαρακτήρα, αλλά διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη μας, με πρωτοβουλία των ενδοκρινολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολου Βαγενάκη (ομότιμου καθηγητή), Νεοκλή Γεωργόπουλου (καθηγητή) και Κώστα Μάρκου (καθηγητή), και παρουσιάζει μια διαρκώς ανοδική τάση, τόσο στις συμμετοχές όσο και στο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: "Η διημερίδα καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας (σακχαρώδης διαβήτης, θυροειδής, υπόφυση, επινεφρίδια, κ.ά.) και χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση των πλέον ενδιαφερόντων άρθρων που δημοσιεύτηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε.

Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν τα, κατά την εκτίμηση τους, σημαντικότερα άρθρα με κριτήρια την κλινική εφαρμογή, αλλά και την ερευνητική παραγωγή της γνώσης. Κάθε χρόνο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία στο τέλος Ιανουαρίου, εκατοντάδες ενδοκρινολόγοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στην Πάτρα για να συζητήσουν τις δημοσιεύσεις και τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε.

Η πρωτότυπη αυτή ιατρική διημερίδα έχει καταστεί σημείο αναφοράς στην επιστημονική κοινότητα της Ενδοκρινολογίας. Εφέτος, που συμπληρώνει πλέον 10 χρόνια συνεχούς διοργάνωσης, έχει έναν «πανηγυρικό» χαρακτήρα και επιλέγει για κεντρική διάλεξη στην Τελετή Έναρξης ένα θέμα που τα τελευταία τριάντα, τουλάχιστον, χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των βιοϊατρικών επιστημών και των επιστημών υγείας, ενώ πυκνά συχνά αποτέλεσε πρωτοσέλιδο θέμα με τις καινοφανείς εξελίξεις και τη δυναμική της: τη Γενετική. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενεύης Στέλιος Αντωναράκης (Antonarakis Stylianos, Professor Emeritus, Department of Genetic Medicine and Development, University of Geneva, Medical School), που θα μας αναπτύξει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Γενετικής: «Γενετική: 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά».

Παράλληλα με το ιατρικό μέρος, πραγματοποιείται το «Πολιτιστικό Ενδόραμα», μια δράση που συμπληρώνει κάθε χρόνο τις επιστημονικές εργασίες. Την ευθύνη του Πολιτιστικού Ενδοράματος έχει η ιστορικός - αρχαιολόγος Ανδρονίκη Χρυσάφη.

Η είσοδος στην τελετή έναρξης (Παρασκευή, 26/1/2018, ώρα 20.15) και στη φωτογραφική έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

και στη φωτογραφική έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

- Ν. Γεωργόπουλος, Καθηγητής - Κ. Μάρκου, Καθηγητής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: "Πρόκειται για μια, παράλληλη της διημερίδας, πολιτιστική δράση, που κάθε χρόνο δίνει το ιδιαίτερο χρώμα στο συνέδριο, ταξιδεύει τους συμμετέχοντες έξω από τα όρια της επιστήμης και τους επιτρέπει να γνωρίζουν δράσεις και χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας ή φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας... Έτσι, λοιπόν, μέσα από το Π.Ε. παρέλασαν τα Καλάβρυτα και η συμμετοχή τους στην Επανάσταση, το Μεσολόγγι και οι λιμνοθάλασσες που το περιβάλλουν, το προσφυγικό, το θέατρο και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το σωφρονιστικό σύστημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ανασκαφές στη Μεσσήνη, ο πόλεμος της μνήμης, το πείραμα του CERN.

Οι πίνακες από το Μεσολόγγι, ο οπλισμός της Επανάστασης και τα κουστούμια του ΔΗΠΕΘΕ παντρεύτηκαν με συμφωνικά έργα, παραδοσιακή μουσική, την Εύα Κοταμανίδου να απαγγέλει ραψωδία της Ιλιάδας ή την εμβληματική διάλεξη της ιστορικού Μαριάννας Κορομηλά για τον βαθύ πολιτισμό της Συρίας.

Τη φετινή χρονιά στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου διοργανώνεται μια έκθεση φωτογραφίας ιατρών παθολογοανατόμων, βγαλμένη από το μικροσκόπιο. Οι φωτογραφίες που εκτίθενται δεν τραβήχτηκαν με φωτογραφική μηχανή, αλλά με μικροσκόπιο! Έργα βασισμένα σε ιστολογικές εικόνες, επεξεργασμένες ή και αυτούσιες. Οι ιστολογικές εξετάσεις, πέρα από την αντικειμενική χρησιμότητά τους στην ιατρική επιστήμη, μπορούν να αποκτήσουν έναν ακόμα ρόλο και να αποτελέσουν αντικείμενο καλλιτεχνικών εκθέσεων.

Οι εικόνες των ιστών στο μικροσκόπιο, όπως χρωματίζονται στην καθημερινή πρακτική, δημιουργούν έργα τέχνης, που παρελαύνουν μπροστά από τα μάτια των παθολογοανατόμων. Ένα όχι μόνο εκπαιδευμένο αλλά και ευαίσθητο μάτι, παρακολουθεί μέσα από τη μικροσκόπηση ένα εικαστικό σενάριο oστών και κυττάρων να συνθέτουν παραστάσεις αντίστοιχης ομορφιάς με αυτήν που συναντά κανείς στη φύση ή σε πίνακες ζωγραφικής.

Συμμετέχουν οι ιατροί: Π. Δαδιώτη‒Αραμπαντώνη • Μ. Λαμπροπούλου • Μ. Μελαχροινού • Ά. Μπατιστάτου • Χρ. Σκόπα.

*Η είσοδος στην τελετή έναρξης (Παρασκευή, 26/1/2018, ώρα 20.15)

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου: Α. Βαγενάκης, Ομότιμος Καθηγητής

Περισσότερα στο:

http://www.synedra.gr/Synedria/18-endorama17/index.asp