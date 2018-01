Αναχωρεί για την Κηφισιά η η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής

Αναχωρεί την Κυριακή για την Κηφισιά, η Παιδική Χορωδία του Ομίλου της Πολυφωνικής Χορωδίας της Πάτρας προκειμένου να λάβει μέρος, στο εκεί 2ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών, που οργανώνει ο μουσικός Σύλλογος «Απόλλων Μουσηγέτης».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς (Μυρσίνης και Διονύσου), με τη συμμετοχή 5 επιλεγμένων χορωδιών και με ελεύθερη για το κοινό είσοδο.

Η Παιδική Χορωδία του Καλλιτεχνικού Ομίλου της Πολυφωνικής, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, θα ερμηνεύσει το ακόλουθο πρόγραμμα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’THIS LITTLE BABE’’, BENJAMIN BRITTEN, ‘’HODIE, ALLELUIA’’, MARK SIRETT, ‘’JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO’’, Traditional- Negro spiritual, Επεξεργασία: BERNARD DEWAGTERE, ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, από την παιδική Όπερα ‘’Μαγικό βιολί’’, ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ.

*Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου. Πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά, ενώ στα κρουστά θα είναι ο Γιώργος Λαμπράκος.