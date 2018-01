Γκουρία προς Τσίπρα: Είσαι το ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής

Μια τυχαία συνάντηση με τον γ.γ. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 'Ανχελ Γκουρία, είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Μετακινούμενος στους πολυδαίδαλους διαδρόμους του κεντρικού κτιρίου, για την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή του, ο κ. Τσίπρας «έπεσε» πάνω στον 'Ανχελ Γκουρία, ο οποίος τον χαιρέτισε εγκάρδια.

Ενώπιον μάλιστα πλήθους κόσμου και διεθνών ΜΜΕ, ο κ. Γκουρία έδειξε ιδιαίτερη θέρμη προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, προσφωνώντας τον Αλέξη Τσίπρα: «το ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής» (σ.σ. "the rising star of the world"). Οι δύο άνδρες είχαν σύντομη συνομιλία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ