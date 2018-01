Παρουσιάζεται στην Αθήνα η συλλεκτική έκδοση του Πατρινού Αντώνη Σκιαθά

Οι Εκδόσεις «Πικραμένος» μας προσκαλούν στην παρουσίαση της συλλεκτικής έκδοσης του Αντώνη Δ. Σκιαθά Ο Μόνος Πιστός Ένοικος: Με δεκαέξι υδατογραφίες της Κατερίνας Καρούλια, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 19.00, στην αίθουσα «Θεόφιλος» (Καφενείον «Η Ωραία Ελλάς») (Μητροπόλεως 59 & Στοά Πανδρόσου 36, Μοναστηράκι, Αθήνα).

Για την έκδοση θα μιλήσουν οι: Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της Π.Τ.Δ.Ε του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Στέλιος Καραγιάννης, ποιητής και Διδάσκων Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Ε.Α.Π., Διευθυντής του δίγλωσσου περιοδικού “ERATO” και η Κατερίνα Καρούλια, εικαστικός.

Ποιήματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου και Υρώ Μανέ. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο ποιητής και κριτικός Λογοτεχνίας και Θεάτρου Κώστας Μπούρας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελληνικής Παράδοσης.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η εν λόγω έκδοση, πολυτελούς τυπογραφικής δουλειάς και μεγάλου σχήματος, φιλοξενεί 14 ποιητικές συνθέσεις του Αντώνη Δ. Σκιαθά που διατρέχουν όλες τις θεματικές της ποιητικής παραγωγής του ποιητή. Από την αγάπη ως τα έμμετρα βιώματα και από τις μυθικές μορφές στους τόπους του σύγχρονου ελλαδικού τόπου το ποιητικό εγώ μελετά τα συναισθήματα και τις μνήμες, ενώ ταυτόχρονα διερευνά τη δυνατότητα της γλώσσας να μετουσιώσει τη σύλληψη του ποιητή σε αίσθημα στον αναγνώστη.

Ταυτόχρονα, οι μεταφράσεις των ποιημάτων στην ισπανική και την αγγλική γλώσσα, χάρη στους διακεκριμένους μεταφραστές έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας Mario Domínguez Parra και Δέσποινα & Ρόμπερτ Λ. Κριστ αντίστοιχα, επιχειρούν να προσφέρουν ταυτόχρονα το ελληνόγλωσσο ποιητικό κείμενο στο αγγλόφωνο και ισπανόφωνο κοινό του, ακολουθώντας την επιθυμία του ποιητή για εξωστρέφεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παράλληλα, 16 υδατογραφίες της Κατερίνας Καρούλια πλαισιώνουν το ποιητικό κείμενο, συνδιαλέγονται μαζί του και προσφέρουν πλούσιο έδαφος για ερμηνείες συγκριτικής προσέγγισης και διάδρασης των ποικίλων μορφών της τέχνης.

Ενδεικτικά, η Κατερίνα Καρούλια σημειώνει αναφορικά με την έκδοση: «O Αντώνης Δ. Σκιαθάς με ένα μωσαϊκό πλούσιο συναισθημάτων, μνήμες, λέξεων είναι ο δωρητής. Η συλλογή Υδατογραφίας «Μετα-νόηση» είναι το αντίδωρο του δώρου. Κώδικες ανάγνωσης και κατανόησης, της κοινής πορείας μας τα παιδιά. Μόνο στο παιχνίδι ενός παιδιού ή ενός καλλιτέχνη υπάρχει γέννηση και θάνατος, χτίσιμο και γκρέμισμα, πορεία και στάση, αθώα, χωρίς κανένα ηθικό καταλογισμό.»

Ο Μόνος Πιστός Ένοικος: Με δεκαέξι υδατογραφίες της Κατερίνας Καρούλια κυκλοφορεί σε αριθμημένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα ως συλλεκτικό βιβλίο από τις εκδόσεις «Πικραμένος».

Οι συντελεστές

Αντώνης Σκιαθάς

Ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς σπούδασε Χημικός Μηχανικός, ζει και εργάζεται στην Πάτρα. Ανθολογεί ποιητές και ποιήματα και γράφει κριτική λογοτεχνίας. Έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία του και 10 ποιητικές του συλλογές: Παραμεθόριο Νεκροταφείο (1983), Ο ίππος των κυμάτων (1990), Παραμεθόριο Νεκροταφείο – Ο ίππος των κυμάτων (1992), Θερινό Ανεμούριο (1993), Φαντασιώσεις ενός οδοιπόρου (1996), Χαίρε Αιώνα (2002), Ποιήματα – Περίληψη (1983–2006) (2006), Έρωτος επέτειος εαρινή (2008), Φιλόξενος πόλις (2010), Ευγενία (2016). Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε 11 γλώσσες ενώ έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα και δοκίμιά του για την ποίηση, την ιστορία και την εκπαίδευση έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και του Κύκλου Ποιητών. Συνδιηύθυνε το λογοτεχνικό περιοδικό Ελίτροχο στη δεκαετία του ’90. Έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το «Γραφείον Ποιήσεως».

Εικαστικός:

Κατερίνα Καρούλια

Η Κατερίνα Καρούλια, με σπουδές στη Διακόσμηση και Αρχιτεκτονική εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διατήρησε για 22 χρόνια γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εργάστηκε για 15 χρόνια ως στυλίστρια σε περιοδικό βιομηχανικού επίπλου στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας ΤΕΕΤ με άριστα. Τελείωσε δε, σπουδές εμβάθυνσης δύο χρόνων στην Παραστατική Αρχαιολογία. Συμμετείχε σε πλήθος ατομικών, ομαδικών εκθέσεων και project σε Ελλάδα και Κύπρο με σπουδαιότερα: «Ξούθου, η σιωπή της πόλης» (Αθήνα, Οκτώβριος 2017), «Κεκραμένοι Ορίζοντες» (Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, Σεπτέμβριος 2017), 8η Μπιενάλε Φοιτητών 2017 στην Θεσσαλονίκη, Art Athina 2016 και άλλα πολλά. Είναι μέλος της εικαστικής ομάδας «ΕΝ ΦΛΩ» και μέλος της αντίστοιχης ομάδας αποφοίτων «ΜΑΚΡΥ ΟΧΗΜΑ». Σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Δημιουργικής γραφής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μετάφραση στα ισπανικά: Mario Domínguez Parra

Ο μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ποιητής Μάριο Ντομίνγκες Πάρρα (Αλικάντε, 1972) έχει εκδώσει ως μεταφραστής βιβλία των ακόλουθων συγγραφέων: Ν. Γ. Λυκομήτρος, Maureen Alsop, James Joyce, Ελένη Νανοπούλου, Virginia Woolf, Oscar Wilde, G.K. Chesterton, Edgar Allan Poe, Mark Twain, W. S. Merwin, Miguel Ángel Galindo (μετάφραση στα αγγλικά), Washington Irving, Γιάννης Υφαντής, Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Pierre Joris (μεταφρασμένο μαζί με τον Joseph Mulligan), Howard Goodall, Nίκος Καζαντζάκης, Κώστας Ρεούσης, James Merrill.

Μετάφραση στα αγγλικά: Δέσποινα Λ. Κριστ

Γεννήθηκα στην Ελλάδα, σπούδασα στην Αμερική, όπου γνώρισα και παντρεύτηκα τον καθ. Ρόμπερτ Λ. Κριστ το 1960. Από τότε η ζωή μου πορεύεται σε διαρκή επικοινωνία ανάμεσα στις δύο αυτές πατρίδες, σαν μια μεγάλη γειτονιά. Γράφω γιατί πιστεύω ότι η λογοτεχνία προσφέρει απόλαυση ψυχής και καλλιέργεια πνεύματος, στους δυο αυτούς που πάνε πάντα μαζί, συγγραφέα και αναγνώστη. Έχω γράψει μυθιστορήματα: Παίρνω Αμπάριζα και Βγαίνω (1988), Νόστος (1992), Nostos (2001), Τα Απομεινάρια του Θεού (1997), Ένας Μικρός Θεός Περίσσεψε (1999), Το Ξωτικό (2002), Το Μυστικό της Συγγραφέως (2007), Έμιλυ Ντίκινσον: Θεά του Ηφαιστείου (μτφρ. Ρόμπερτ Κριστ Emily Dickinson: Goddess of the Volcano (2013)· μία μονογραφία: Στο Καλειδοσκόπιο του Γιώργου Χειμωνά (1984)· παιδικά βιβλία: Μια Μαργαρίτα (1981), Καπνός και Βλακείες (1982), Η Ιστορία της Τρανούπολης και των Τρελοπουλαίων (1984).

Ρόμπερτ Λ. Κριστ

Ο Ρόμπερτ Λ. Κριστ γεννήθηκε στo Huntington της Νέας Υόρκης και σπούδασε στο Κολέγιο Haverford και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής, στο Deree College και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του οποίου είναι σήμερα επίτιμος Καθηγητής. Έχει γράψει βιβλία κριτικής για τον Ουίτμαν, Φωκνερ, για τη μοντερνιστική αμερικάνικη ποίηση και για το έργο του Γιώργου Χειμωνά (The Works of Giorgos Heimonas, 1983). Έχει μεταφράσει πολλά ελληνικά βιβλία στα αγγλικά, μεταξύ αυτών: Δέσποινα Λ. Κριστ, Nostos, The Writer’s Secret, Emily Dickinson, Goddess of the Volcano και έργα των Γιώργου Χειμωνά, Άρη Αλεξάνδρου, Νίκου Κυριαζή, Κωνσταντίνου Βαμβακά και Διώνης Δημητριάδου. Πρόσφατη είναι η έκδοση του έργο του An Experiential Theory for the Interpretation of Poetry (Edwin Mellen Press, 2017).