Στην απονομή των 24ων SAG, θρίαμβος για Φράνσες Μακ Ντόρμαντ και Γκάρι Όλντμαν

Ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά στα φαβορί για τα Όσκαρ (την Τρίτη 23/1 το απόγευμα οι υποψηφιότητες) μετά την τελετή των 24ων βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών – Screen Actors Guild of America. Τρία βραβεία κέρδισε το «Three Billboards Outside Ebbing Missouri - Οι Τρεις Πινακίδες Εξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι» που ήδη βγήκε στην Αθήνα από την Odeon την περασμένη Πέμπτη 18/1 (στην Πάτρα ελπίζουμε να έρθει στις 25/1) και ήταν του καλύτερου ensemble cast, του α’ γυναικείου ρόλου – Φράνσες Μακ Ντόρμαντ και του β’ ανδρικού – Σαμ Ρόκγουελ. Η Μακ Ντόρμαντ κέρδισε την Judi Dench του "Victoria & Abdul", την Sally Hawkins του "The Shape of Water", την Margot Robbie του "I, Tonya" και την Saoirse Ronan, του "Lady Bird".

Στον α’ ανδρικό ρόλο ο Γκάρι Όλντμαν συνεχίζει την επέλαση του ως Τσόρτσιλ στο «Darkest Hour» που προβάλλεται και στην Πάτρα, σε Πάνθεον και Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε. Επικράτησε στα Screen Actors Guild Awards, των Timothee Chalamet - "Call Me by Your Name", James Franco - "The Disaster Artist", Daniel Kaluuya - "Get Out" και του Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq.".

Στον β’ γυναικείο ρόλο η Allison Janney κέρδισε το SΑG για τον ρόλο της ως μητέρα της αθλήτριας του σκι Tonya Harding στο «I, Tonya» επικρατώντας της Mary J. Blige -"Mudbound", Hong Chau - "Downsizing", Holly Hunter -"The Big Sick" και της Laurie Metcalf του "Lady Bird".

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες. Στις τηλεοπτικές κατηγορίες κέρδισαν η λαμπερή σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ του «Big Little lies» του HBO αλλά και το συνολικό καστ του «Veep» και η Τζούλια Λούις Ντρέιφους στην καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για κωμωδία. Στο δράμα το ensemble καστ του «This is us» του NBC επικράτησε ενώ βραβεύτηκε και ο Sterling K. Brown ως καλύτερος άνδρας ηθοποιός σε δράμα και η Claire Foy του «The Crown» του Netflix ως καλύτερη γυναίκα ηθοποιός. Βραβείο πήρε και ο Γουίλιαμ Μέισι για την κωμωδία «Shameless» του δικτύου Showtime ενώ τιμητικό βραβείο SAG απονεμήθηκε στον θρύλο ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν. Μάλιστα ο 81χρονος Φρίμαν παρέλαβε το βραβείο του από την Ρίτα Μορένο του «West side story».

Όλες σχεδόν οι παρουσιάστριες της τελετής ήσαν γυναίκες. Κεντρική παρουσιάστρια ήταν η ηθοποιός Κρίστεν Μπελ.

Οι φωτ. είναι από την ανάρτηση του flix.gr.