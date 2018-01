Αίγιο: Παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής του εικαστικού – συγγραφέα Βασίλη Ψαρρά

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), οι Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή, και ο Αιγιώτης εικαστικός - συγγραφέας Βασίλης Ψαρράς μας προσκαλούν στην παρουσίαση της πρώτης του ποιητικής συλλογής με τίτλο «Τούνδρα». Η πσρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στις 18.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης".

Ακολουθώντας την εννοιολογική συνέχεια των εικαστικών του έργων - έναν συνδυασμό βίντεο-τέχνης, περιπατητικής performance και εγκαταστάσεων - καθώς και της ερευνητικής/ακαδημαϊκής του πορείας, ο Βασίλης Ψαρράς παρουσιάζει την πρώτη του συγγραφική δουλειά. Η «Τούνδρα» λειτουργεί ως μια μεταμοντέρνα ταλάντωση μεταξύ τέχνης και γεωγραφίας. Σαράντα τέσσερα ποιήματα και ένα υστερόγραφο αναδεικνύουν μια συναισθηματική γεωγραφία της πόλης και της ψυχής, συλλέγοντας θραύσματα του καθημερινού, του μεταβατικού, του φευγαλέου, του ενδιάμεσου, του επαναλαμβανόμενου, του δυνητικού – ‘διυλίζοντας το αιώνιο από το παροδικό’ (Baudelaire, 1859).

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα κεντρικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα (Πολιτεία, IANOS,Πρωτοπορία, Ευριπίδης, Public, Εκδόσεις Πηγή,), στις κεντρικές πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα καθώς και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στο Αίγιο (Σύγχρονη Σκέψη), την Πάτρα (Παπαβασιλείου, Πολύεδρο), την Κέρκυρα (Πλους) καθώς και online.

Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2017 με πρώτη εμφάνιση το 46ο Φεστιβάλ Βιβλίου του Ζαππείου και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αίτιον στην Αθήνα.

Το βιβλίο και τον συγγραφέα παρουσιάζουν οι καλεσμένοι:

Δημήτρης Φίλιας

(Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και

Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Έυα Κέκου

(Δρ. Ιστορικός Τέχνης, Θεωρητικός Πολιτισμού, Επιμελήτρια Εκθέσεων)

Σάκης Παπαδημητρίου

(Συνθέτης, Μουσικός, Φιλόλογος)

Σπύρος Ντζιώρας

(Δικηγόρος, Φιλολ. επιμέλεια βιβλίου “Τούνδρα”)

| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ |

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, 18.30 (είσοδος δωρεάν)

Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 'Αλέκος Μέγαρης’

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, στο τηλέφωνο 26910-28210 (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)

| ONLINE |

Facebook | www.facebook.com/TundraPoetryCollection.

BiblioNet | www.biblionet.gr

Website | http://billpsarras.tumblr.com/

| ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ |

Ο Βασίλης Ψαρράς (Δρ., 1985) είναι εικαστικός, μουσικός και διδάσκει επί συμβάσει στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, εργάζεται στο ίδιο τμήμα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (υπότροφος ΙΚΥ) στη εικαστική σύνδεση Σύγχρονης Τέχνης και Γεω Ανθρωπιστικών Σπουδών. Είναι διδάκτωρ (Ph.D) Τέχνης και Τεχνολογίας του Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (υπότροφος της Βρετανικής AHRC) με επιβλέποντες καθηγητές την Prof. Janis Jefferies (Goldsmiths University of London) και τον Prof. Lanfranco Aceti (Boston University USA), με σπουδές (BA) στις οπτικοακουστικές τέχνες (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και μεταπτυχιακές σπουδές (MA) στις ψηφιακές τέχνες (University of the Arts London) στο Λονδίνο.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάδειξη ενός υβριδικού flâneur της πόλης του 21ου αιώνα, ερευνώντας ζητήματα, γεω-ποιητικής, περιπατητικής πράξης, αισθήσεων, συναισθήματος και ενσωματωμένων τεχνολογιών. Η καλλιτεχνική του πράξη προσεγγίζεται μέσα από εικαστικές εγκαταστάσεις, περιπατητικές performances, βίντεο τέχνη, μουσική και ποίηση και εμπνέεται από την ποιητική και πολιτική πτυχή της αστικής εμπειρίας.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 εικαστικές εκθέσεις και φεστιβάλ τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία), ομαδικές εκθέσεις (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση, Μουσείο Μπενάκη, ROOMS2013, HELEXPO2017, Something Human UK, Washington Experimental Media) και πολιτιστικούς οργανισμούς/πλατφόρμες (Royal Academy of Arts London Summer Exhibition 2010, Storefront for Art & Architecture New York). Το 2012 επιλέχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε για την λίστα των Ελλήνων εικαστικών του διεθνούς project Art Up: Media Arts in Greece, Bulgaria and Turkey. Η διεπιστημονική του έρευνα συναντάται στην σύνδεση σύγχρονης τέχνης, αστικών σπουδών και media arts καθώς επίσης έχει παρουσιαστεί και σε μια σειρά από διεθνή επιστημονικά περιοδικά (LEA The MIT Press, Technoetic Arts, IJART) και συνέδρια (ISEA2013, Hybrid City, BSA, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης CACT). Είναι rock μουσικός και o άνθρωπος πίσω από το ambient/soundtrack μουσικό project, Ludmilla My Side. Η Τούνδρα αποτελεί την πρώτη του ποιητική συλλογή.