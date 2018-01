Η αξεπέραστη ανάρτηση της Τζέιν Φόντα για το πριν και το μετά της εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί

H 80χρονη Τζέιν Φόντα ανέβασε δύο φωτογραφίες της στο Instagram και το διαδίκτυο την αποθέωσε για την επική κίνηση να απομυθοποιήσει τον εαυτό της.

Η βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός μας έδειξε το «πριν και το μετά» και όλοι ενθουσιάστηκαν με την ειλικρίνειά της.

H πρώτη φωτογραφία που ανέβασε την βρίσκει στο κόκκινο χαλί σε ένα gala στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Λος Αντζελες να δείχνει εκθαμβωτική.

Δείτε εδώ:

Here’s me on the red carpet of LA Museum of Modern Art gala

Στη δεύτερη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε την επόμενο πρωί, την βλέπουμε στην κουζίνα του σπιτιού της να φτιάχνει πρωινό άβαφη με μαύρους κύκλους και ανακατεμένα μαλλιά.

Here’s me the next morning. I couldn’t get my dress unzipped so I slept in it.. never wanted a husband in my life until now