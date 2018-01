Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει στην Πάτρα με το "Σχεδόν Σαράντα"

Το θέατρο act με μεγάλη χαρά, παρουσιάζει για ακόμα μία φορά την τρίτη σόλο παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου με τίτλο «Σχεδόν Σαράντα» την Tετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 21.30. Για μία ακόμη χρονιά ο χαρισματικός κωμικός αναλύει όλα τα στάδια στη ζωή ενός άντρα αλλά και τη σχέση του με το άλλο φύλο, τη σημερινή εποχή, όλα τα παράξενα που βλέπουμε και βιώνουμε γύρω μας, ενώ παράλληλα μας βάζει στον εξωφρενικά περίεργο και αστείο κόσμο της πατρότητας.



Όσοι την έχετε δει, ξέρετε πολύ καλά γιατί αξίζει να την ξαναδείτε: Για το λυτρωτικό γέλιο, για την ταύτιση, για εκείνες τις δύο ώρες που οι σκοτούρες εξαφανίζονται μαγικά. Όσοι, πάλι, δεν την έχετε δει ακόμη, τότε σπεύσατε. Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία!



Σημειώστε, λοιπόν: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 21:30, ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ένας από τους κορυφαίους και πρωτοπόρους stand up κωμικούς της Ελλάδας που, μεταξύ άλλων, είναι και ο δημιουργός του Stand up for U, του ετήσιου θεσμού κωμωδίας που στηρίζει τις δράσεις της UNICEF, αλλά και ο δημιουργός της πρώτης stand up comedy παράστασης για παιδιά, επιστρέφει στην Πάτρα και στο αγαπημένο του θέατρο act για να μας χαρίσει μια ακόμα απολαυστική βραδιά, γεμάτη γέλιο.



Πού: Θέατρο act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα, τηλ. 2610272037 & 6936122263



Πότε: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 21:30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος € 9 (προπώληση) και € 12 (ταμείο την ημέρα της παράστασης)

Αγορά εισιτηρίων: Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου

ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00-23:00, ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30-21:30,ΤΡΙΤΗ 15:00-20:00

Και στο κατάστημα JAMBACOPY , Kορίνθου 294, ώρες καταστημάτων.



Κρατήσεις - πληροφορίες: 2610272037 & 6936122263