«12 Strong – 12 Δυνατοί»: Μία απόρρητη, αληθινή ιστορία που εκτυλίχθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ θα δούμε και στην Ελλάδα από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 το φιλμ «12 Strong – 12 Δυνατοί» που περιγράφει την απόρρητη, αληθινή ιστορία των στρατιωτών με τα άλογα, αμέσως μετά το φοβερό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2011 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Η ταινία βγαίνει στην Ελλάδα σε διανομή της Tanweer και πρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουερθ, Μάικλ Σάννον, Μάικλ Πένια, Τρεβάντε Ρόουντς, Έλσα Πατάκι και Γουίλιαμ Φίχτνερ.

Ο Μάικλ Πένια έχει παίξει και σε δύο ανάλογης θεματικής ταινίες κατά το παρελθόν, το «Λέοντες αντί αμνών» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και το «World Trade Center – Δίδυμοι Πύργοι» του Όλιβερ Στόουν.

Η σκηνοθεσία της ταινίας «12 Δυνατοί» που αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, είναι του Νικολάι Φούγκλσιγκ.

Σενάριο: Πίτερ Κρεγκ, Τεντ Τάλι (διασκευή του βιβλίου του Νταγκ Στάντον «Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of US Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan»).

Παραγωγή: Τζέρι Μπρουκχάιμερ, Μόλι Σμιθ, Τρεντ Λάκινμπιλ και Θαντ Λάκινμπιλ.

Φωτογραφία: Ράσμους Βίντεμπεκ

Μοντάζ: Λίζα Λάσεκ

Μουσική: Λόρνε Μπάλφε

Διάρκεια: 130 λεπτά.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 όλος ο κόσμος παρακολουθούσε έντρομος τα όσα έγιναν ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, ορισμένοι γενναίοι και ατρόμητοι άνδρες προσφέρθηκαν να πολεμήσουν!

Ο χολιγουντιανός σταρ Κρις Χέμσγουερθ («Thor») πρωταγωνιστεί λοιπόν σε μία συγκλονιστική στρατιωτική περιπέτεια, βασισμένη στη μέχρι πρόσφατα απόρρητη και άκρως αληθινή συνταρακτική υπόθεση των 12 Δυνατών, των γενναίων στρατιωτών που επιστρατεύθηκαν στο Αφγανιστάν ως πρώτη αποστολή αντεπίθεσης των ΗΠΑ αμέσως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η ομάδα αυτή αντιμετώπισε τον εχθρό μάλιστα έφιππη!

Το αγωνιώδες σενάριο συνυπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος Τεντ Τάλι («Η Σιωπή των Αμνών»), τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο ταλαντούχος πρωτοεμφανιζόμενος δημιουργός Νικολάι Φούγκλσιγκ ενώ στο τιμόνι της παραγωγής βρέθηκε ο θρυλικός και έμπειρος σε καταιγιστικές περιπέτειες Τζέρι Μπρουκχάιμερ («Αρμαγεδδών», «Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού»).

Σύνοψη

Λίγες εβδομάδες μετά το εφιαλτικό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μία επίλεκτη ομάδα δώδεκα αντρών των Ειδικών Δυνάμεων αναλαμβάνει την πρώτη απόρρητη αποστολή αντεπίθεσης των ΗΠΑ. Οι δώδεκα στρατιώτες προσγειώνονται σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν με σκοπό να συνεργαστούν με έναν τοπικό πολέμαρχο εναντίον των Ταλιμπάν. Όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, καθώς υστερούν όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε πυρομαχικά.

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ, ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΥ ΘΑΡΡΟΥΣ

Κάθε Αμερικάνος ξέρει τι έκανε εκείνο το αποτρόπαιο πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Όμως μέχρι πρόσφατα ελάχιστοι ήξεραν τα συνταρακτικά γεγονότα που ακολούθησαν αμέσως μετά. Με τη χώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, 12 γενναία μέλη των Ειδικών Δυνάμεων, γνωστά ως «Πρασινοσκούφηδες», άφησαν τα σπίτια και τους αγαπημένους τους και ανέλαβαν μία επικίνδυνη απόρρητη αποστολή στο εμπόλεμο Αφγανιστάν. Αυτοί οι 12 Δυνατοί επιλέχθηκαν για να χτυπήσουν ως αντίποινα της Αμερικής για το τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν τους διέταξαν να πάνε αλλά πήγαν εθελοντικά, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Αυτή η αληθινή ιστορία μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και όπως ανέφερε ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ: «Ενώ οι Αμερικάνοι ήταν σε σοκ, αυτοί οι άνθρωποι όρμησαν στο άγνωστο, σε μία κατάσταση βουτηγμένη στον κίνδυνο για να ανταποδώσουν και να φέρουν τη νίκη. Έπρεπε να αφήσουν τις συζύγους και τα παιδιά τους σε μία στιγμή, χωρίς να ξέρουν ούτε οι ίδιοι που πηγαίνουν ακριβώς ή αν θα καταφέρουν να γυρίσουν. Η επιχείρηση ήταν απόρρητη για χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καν ακούσει αυτή την ιστορία, αλλά μιλάμε για πραγματικούς ήρωες».

Ο σκηνοθέτης Νικολάι Φούγκλσιγκ με τη σειρά του τόνισε ότι: «Ήταν στην αιχμή του δόρατος, ήταν οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες που μπήκαν στο Αφγανιστάν. Όταν έφτασαν, υστερούσαν σε δυναμικό σε μία αναλογία 5000 προς 1 και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να καταλήξουν αιχμάλωτοι, αφού οι Ταλιμπάν τους είχαν επικηρύξει για τεράστια ποσά. Έπρεπε να συνεργαστούν με έναν τοπικό πολέμαρχο και να αποκτήσουν έλεγχο της περιοχής. Ήταν το πρώτο βήμα κατά των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα μετά το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου».

Ο έμπειρος σε περιπέτειες ηθοποιός Κρις Χέμσγουερθ που είναι Αυστραλός στην καταγωγή επισημαίνει τα εξής: «Αυτοί οι Πρασινοσκούφηδες δεν ήταν εκεί ως κατακτητές, αλλά για να βοηθήσουν τον λαό του Αφγανιστάν που πάλευε για την ελευθερία του. Έπρεπε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πολέμαρχου, χωρίς τον οποίον δεν θα κατάφερναν την αποστολή τους. Μου άρεσε που σ’ αυτή την ιστορία είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε Αμερικανούς να συνεργάζονται με τον λαό του Αφγανιστάν μπροστά σε έναν κοινό εχθρό».

Η αποστολή όμως είχε και μία άλλη πρωτιά, δεδομένου ότι αυτοί οι στρατιώτες που είχαν εκπαιδευτεί σε όπλα τελευταίας τεχνολογίας, δεν ήταν προετοιμασμένοι να πολεμήσουν στα άγρια βουνά του Αφγανιστάν και μάλιστα με τρόπους πιο παραδοσιακούς. «Ο μόνος τρόπος να περάσουν μέσα από βουνά ήταν πάνω σε άλογα ή μουλάρια, οπότε έπρεπε να προσαρμοστούν. Μόνο ένας ήταν καλός ιππέας, οι άλλοι έπρεπε να μάθουν επί τόπου» τόνισε ο παραγωγός.

Η ασύλληπτη αυτή ιστορία είναι ουσιαστικά η κινηματογραφική μεταφορά του bestseller του Νταγκ Στάντον “Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan” που κυκλοφόρησε το 2009. Οι δύο σεναριογράφοι, Πίτερ Κρεγκ και Τεντ Τάλι, είχαν καθηλωθεί από την ιστορία που περιέγραφε το επιτυχημένο βιβλίο. «Όταν πρωτοδιάβασα το βιβλίο με μάγεψε» θυμάται ο Τάλι. «Μου αρέσει να διαβάζω ιστορικά βιβλία, αλλά αυτό είχε κάτι το επικό, κάτι το οποίο δεν γνώριζα και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.

Έμεινα έκθαμβος με το θάρρος και την επινοητικότητα των Αμερικανών στρατιωτών αλλά και των Αφγανών συμμάχων τους. Και είναι ακόμα πιο συναρπαστικό που αυτοί οι πολεμιστές του 21ου αιώνα βρέθηκαν σε συνθήκες πολέμου άλλης εποχής, προηγούμενων αιώνων. Έχουμε τους πιο άριστα εκπαιδευμένους στρατιώτες των ΗΠΑ και τους αναγκάζουμε να αυτοσχεδιάζουν με τους πιο απίθανους τρόπους».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ