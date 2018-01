Η Σταρ Ελλάς Μαρία Ψηλού φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Best και μας λέει: «Το ήθελα πολύ, το πίστεψα κι έγινε!»

Το φετινό καλοκαίρι, η εντυπωσιακή και άκρως φωτογενής 20χρονη αιγιώτισσα Μαρία Ψηλού, φόρεσε το αστραφτερό στέμμα της Σταρ Ελλάς και τον περασμένο Νοέμβριο διεκδίκησε τα σκήπτρα της Μις Κόσμος στη μακρινή Κίνα. Με πράσινα μάτια, σαρκώδη χείλη και αισθησιακή σιλουέτα είχε ξεχωρίσει νωρίτερα, πριν καν τελειώσει το Λύκειο και στα καθιερωμένα, περιφερειακά καλλιστεία «Μις Πελοπόννησος». Αν και ονειρεύεται καριέρα στο modeling, την tv και το fashion design, σπουδάζει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οπότε μην παρασύρεστε από την μονόπλευρη εικόνα- ταμπέλα της εστεμμένης Barbie! Πόζαρε για το περιοδικό Best, και μίλησε με αισιοδοξία για τις επιδιώξεις της και τον έρωτα. Απολαύστε την!

ΤΗΣ ΑΝΤΥΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

PHOTO: ΝΙΚΟΣ ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Κυκλοφόρησε το Best - Ποιές Πατρινές είναι στο Best

Πού μεγάλωσες, πού πήγες σχολείο και ποια ήταν η οικογενειακή σου κατάσταση;

Είμαι μια περήφανη Αιγιώτισσα! Κατάγομαι και μεγάλωσα λοιπόν στο Αίγιο. Εκεί έζησα τα σχολικά χρόνια σε μια αρμονική, παραδοσιακή οικογένεια, με τους γονείς να μας δίνουν πολύ αγάπη σε μένα και τον αδερφό μου.

Είχες από μικρή συναίσθηση της εικόνας σου; Υπήρχαν πρόσωπα που σε ώθησαν προς τον κόσμο της μόδας και των καλλιστείων;

Ο κόσμος της μόδας ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδί. Πάντα ένιωθα όμορφα με την εικόνα μου, οπότε μεγαλώνοντας η συμμετοχή μου στα καλλιστεία ήρθε σαν φυσική εξέλιξη.

Πώς αποφάσισες να διεκδικήσεις το στέμμα της Σταρ Ελλάς; Από αυτή την εμπειρία τι σου άρεσε και τι όχι;

Ήταν όπως είπα και πριν ένα παιδικό όνειρο, που έγινε πραγματικότητα. Από μικρή παρακολουθούσα τα καλλιστεία και ονειρευόμουνα να λάβω μέρος. Το ήθελα πολύ, το πίστεψα και έγινε. Από την εμπειρία θα έχω να θυμάμαι μόνο καλές στιγμές. Οι υποχρεώσεις που φέρνει ένας τέτοιος τίτλος είναι πολλές αλλά το να είσαι Σταρ Ελλάς είναι κάτι ξεχωριστό!

Τί σου αρέσει να κάνεις στην Πάτρα, έχεις στέκια και αγαπημένα μέρη;

Λατρεύω το σπίτι μου στην Πάτρα και όταν βρίσκομαι εκεί μου αρέσει να περνάω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο σε αυτό.

Έχεις καταπιαστεί με κάτι άλλο επαγγελματικά;

Έχω κάνει κάποιες σημαντικές πασαρέλες και είμαι σε συζητήσεις να αναλάβω τη διαφημιστική καμπάνια μεγάλης μάρκας καλλυντικών.

Ποιο είναι το όνειρό σου στο χώρο της ομορφιάς;

Να κάνω μια επιτυχημένη καριέρα και κάποια στιγμή να κυκλοφορήσω και δική μου κολεξιόν ρούχων.

Πώς σου αρέσει να ντύνεσαι και ποιοι σχεδιαστές σου αρέσουν; Εχεις πρότυπο κάποιο supermodel;

Η αγαπημένη μου είναι ο άγγελος της Victoria Secret, Candice Swanpoel! Μου αρέσει πολύ το καλό ντύσιμο αλλά έχω αδυναμία περισσότερο σε κοσμήματα και παπούτσια. Λατρεύω τον Christian Louboutin γιατί τον θεωρώ ιδιοφυία και επειδή θεωρώ ότι τελικά τα παπούτσια είναι το σημαντικότερο αξεσουάρ σε μια γυναίκα.

Πώς σε αντιμετωπίζουν οι άντρες;

Με θαυμασμό. Και αυτό είναι πάντα κολακευτικό για μια γυναίκα.

Έχεις δεχθεί ανήθικη πρόταση;

Σαν την ταινία; (γελάει) Όχι, δεν έχει συμβεί.

Θα έλεγες πως είσαι συναισθηματική κι ευαίσθητη, δοτική στον έρωτα ή όχι;

Είμαι αρκετά ευαίσθητη και πληγώνομαι εύκολα. Αλλά πιστεύω ότι στον έρωτα πρέπει να δίνεσαι με πάθος.

Ποια υλικά αγαθά σε συγκινούν;

«Diamonds are the girls best friends»...

Ποιόν θεωρείς τον ιδανικό σύντροφο για σένα;

Αυτόν που θα έκανε τα πάντα για μένα!

Ευχαριστούμε το εστιατόριο-μπαρ "Φαγιούμ" της άνω πόλης για την ευγενική φιλοξενία της φωτογράφισης.

Με τον δημοσιογράφο του Best Γιάννη Πομώνη

Τα κοσμήματα είναι Fotios Katraouras και Swarovski Crystal Stones, τα παπούτσια Classico, οι γούνες "Αγνή", το μάξι μαύρο φόρεμα Moma, και τα υπόλοιπα ρούχα Collective, τα γυαλιά "Οπτική Γωνία".