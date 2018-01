Οι Πατρινοί αποχαιρετούν τον Τζίμη Πανούση - Μιλούν στο thebest.gr άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του - ΦΩΤΟ

Θλίψη σκόρπισε και σε Πατρινούς ο ξαφνικός θάνατος του Τζίμη Πανούση. Ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης είχε πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην Πάτρα και είχε δημιουργήσει δεσμούς με την πόλη και σχέσεις με ανθρώπους της.

Μπορεί σε όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του οι εμφανίσεις στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα να ήταν μετρημένες στα δάχτυλα ήταν όμως πάντα … έντονες!

Πάτρα: Ο Τζίμης Πανούσης με διαφορετική "Ειρήνη" στο Αρχαίο Ωδείο -ΦΩΤΟ

Τελευταία φορά που βρέθηκε στην Πάτρα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2017. Εντυπωσίασε και έλαβε θερμό χειροκρότημα με την «Ειρήνη» στο Αρχαίο Ωδείο. Ήταν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πάτρας - Θεσμός Αρχαίου Δράματος. Εντυπωσίασε με μια μουσική παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη κωμωδία του Αριστοφάνη, σε σύνθεση Νίκου Κυπουργού και σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη.

Τζίμης Πανούσης: "Πήγα για τρίτη φορά στον άλλο κόσμο και δεν μου άρεσε καθόλου

Οι θεατές συχνά συμμετείχαν στην εξέλιξη της παράστασης χειροκροτώντας ένθερμα τους ηθοποιούς και φωνάζοντας ηχηρά μπράβο, ειδικά στα σημεία εκείνα που ο Τζίμης Πανούσης σχολίαζε την επικαιρότητα.

Πέθανε από ανακοπή ο Τζίμης Πανούσης - Πώς τον αποχαιρετούν καλλιτέχνες και πολιτικοί - ΒΙΝΤΕΟ

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις Πατρινών στα social media...

Ανδρέας Ανδριόπουλος

"Τον Τζίμη Πανούση τον γνώρισα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μετά από κάποια παράσταση του. Με είχε εντυπωσιάσει απίστευτα η ευθύτητα του, η σχέση που είχε με το κοινό και φυσικά του χιούμορ του. Από τότε είδα τουλάχιστον 10 παραστάσεις του μέχρι που συνεργαστήκαμε.

Εκεί είδα πόσο ευγενικός ήταν. Μπορεί πάνω στη σκηνή να ήταν ένας «τραχύς» άνθρωπος όμως στη ζωή του, πίσω από τη σκηνή και στα παρασκήνια ήταν το αντίθετο" ανέφερε στο thebest.gr ο υπεύθυνος του Φεστιβάλ Πάτρας - Θεσμός Αρχαίου Δράματος .

Με τον Αντρέα Ανδριόπουλο

Μιλτιάδης και Δημήτρης Ανδριόπουλος

Αρκετές από τις εμφανίσεις του Τζίμη Πανούση στην Πατρα έγιναν στα "Αστέρια" στην Όθωνος Αμαλίας...



"Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας ένα ξεχωριστός άνθρωπος μοναδικός σε αυτό που έκανε είχαμε συνεργαστεί άψογα καλό ταξίδι!!!" ανέφεραν στο thebest.gr οι ιδιοκτήτες του μαγαζιού.

Xρήστος Σταματόπουλος

"ΤΖΙΜΥ ΟΛΟΙ ΕΜΑΣΤΑΙ ΜΑΖΙ,ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ !!!!!



(και ας ειναι ολων τα μυαλα στα καγκελα!)

.Δεν πειραζει Τζιμη,η Καγκελαρια να ειναι καλα ! Καποιος τραγουδησε'' First we take Manhattan,then we take Berlin'' !!Oι φωτογραφιες μαζι σου,ειναι παρμενες απο το περασμενο καλοκαιρι στο αρχαιο Ρωμαικο ωδειο Πατρων,απο το φεστιβαλ Πατρας, (ΟΚΠΕ) , στις 14 9 2017,απο την παρασταση ''ΕΙΡΗΝΗ'' του Αριστοφανη, Εκει ,πρωταγωνιστουσες,τι αλλο,και τοσο επικαιρο, για την Παγκοσμια ειρηνη,το μεγαλυτερο αγαθο επι γης.Προπερσι,σε ειχα καλυψει στα ''ΑΣΤΕΡΙΑ'' στον Φαρο απεναντι,Πατρα, και σουχω κατι αριστουργηματικα πορτραιτα.

Θα τα δημοσιευσω για το ''fan club '' σου συντομα...Ναχεις ενα πολυ καλο ταξειδι,και μην ξεχνας,ο μεγαλος μας τροβαδουρος,Στελιος Κ., προλαβε και εγραψε για εμας ολους,σε ανυποπτο χρονο..''εκει που παω δεν περναν,το δακρυ+ο πονος,τα βασανα και οι καημοι,εδω θα μεινουν στη ζωη,και γω θα φυγω μονος'. έγραψε στο facebook ο γνωστός φωτογράφος. ...

Με τον φωτογράφο Χρήστο Σταματόπουλο

Τον Τζίμη Πανούση αποχαιρέτησε με μία φωτογραφία στο Facebook και ο γνωστός sef του bodegas Στάθης Κόκκαλης. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί όταν ο Τζίμης Πανούσης επέλεξε να γευματίσει στο bodegas και να δοκιμάσει τις συνταγές του.

Ηλίας Χριστόπουλος

"Έφυγε ο πιο σπουδαίος στο είδος του καλλιτέχνης ...Είχα τη τύχη να τον γνωρίσω το 1990 και εκτός των άλλων εκτίμησα και τη σεμνότητα που είχε σαν άνθρωπος ..." έγραψε στο facebook ο Ηλίας Χριστόπουλος ιδιοκτήτης του γνωστού μεζεδοπωλείου "Σούσουρο".

Χριστίνα Κόκκοτα

"ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ,ΤΡΥΓΑΙΕ!!! Κατά τον Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, που τον σκηνοθέτησε το καλοκαίρι στην "Ειρήνη",ο Τζίμης Πανούσης ήταν "ο αριστοφανικότερος άνθρωπος του κόσμου"!!!

Από το κείμενό μου για την παράσταση (24-9-2017),απομονώνω όσα είχα γράψει για την ερμηνεία του

"Στο ρόλο του ειρηνόφιλου Τρυγαίου ο Τζίμης Πανούσης,εύφωνος και σατιρικός,"αριστοφανικός" πολύ περισσότερο άλλων,που υποδύθηκαν τον κεντρικό ήρωα της "Ειρήνης" και με άγνωστες στους πολλούς θεατρικές καταβολές,διέψευσε τις "Κασσάνδρες" και ανταποκρίθηκε με συστολή,πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.Λυτρωμένος από τον "αυτισμό" του χαρισματικού showman και υποτάσσοντας την πληθωρική περσόνα του στη σκηνική συλλογικότητα,αποτέλεσε ένα στέρεο σημείο αναφοράς της θεατρικής δράσης,πλασάροντας τις κωμικές ατάκες με το μοναδικό υποδόρειο ύφος του και τη γνωστή υφέρπουσα ειρωνεία του"" έγραψε στο facebook η φιλόλογος και θεατρολόγος.

Παναγιώτης Μουλίνος

Με μια φωτογραφία στο facebook αποχαιρέτησε τον Τζίμη Πανούση και ο φωτογράφος Παναγιώτης Μουλίνος.

"Γεια σου Τζιμάκο. Η τελευταία μας συνάντηση να είσαι καλά εκεί που είσαι" έγραψε.