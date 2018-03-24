Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Μαρτίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Μαρτίου
 

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
02:00 πμ - πρωί
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΡΙΟ
09:00-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-992.747

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23100
21:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΤΗΛ.: 2610-528.705

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)
ΤΗΛ.: 2610-520.772

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/03/2018 10:04

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471522

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