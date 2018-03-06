Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Μαρτίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Μαρτίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
02:00 πμ - πρωί
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)

ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟ
ΤΗΛ.: 2610-990.150

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 22061

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12
ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗ
ΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)
ΤΗΛ.: 2610-520.772

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/03/2018 11:10

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471484

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