Το Βρετανικό φιλμ «God’s Own Country - Του Θεού η Χώρα» - υποψήφιο για BAFTA βγαίνει στην Αθήνα

Η Βρετανική ταινία με τίτλο «God’s Own Country - Του Θεού η Χώρα», που χαρακτηρίστηκε ως μια «τραχιά εκδοχή του Μυστικού του Brokeback Mountain του Ανγκ Λι» και κέρδισε κοινό και κριτικούς παγκοσμίως, φιγουράροντας ανάμεσα στις 30 καλύτερες ταινίες της χρονιάς σύμφωνα με το Rotten Tomatoes, θα προβληθεί αποκλειστικά στον κινηματογράφο Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος στην Αθήνα, από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, σε διανομή Filmcenter Τριανόν.

Η ταινία «Του Θεού η Χώρα», διάρκειας 104 λεπτών, παραγωγής του 2017, σε σενάριο και σκηνοθεσία Francis Lee όπου παίζουν οι ηθοποιοί: Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones και Ian Hart, γυρίστηκε στην καταπράσινη περιοχή κοντά στο Keighley και το Haworth στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας και έχει προταθεί στα φετινά BAFTA, της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (η απονομή θα γίνει 18 Φεβρουαρίου 2018) στην κατηγορία του καλύτερου Βρετανικού φιλμ του 2017 - Outstanding British Film. Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας για την προετοιμασία των ρόλων τους, επισκέφθηκαν και δούλεψαν σε τοπικές φάρμες.

Το φιλμ ξεχώρισε στο περσινό Διεθνές Φεστιβάλ της Στοκχόλμης όπου ο Francis Lee πήρε το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας και ο Josh O’Connor, το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού.

Στα Baftas, το «God’s Own Country» είναι συνυποψήφιο με τις ταινίες «Darkest Hour», «The Death of Stalin», «Lady Macbeth», «Paddington 2» & «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Όπως διαβάσασμε στην εφημερίδα Telegraph & Argus της πόλης του Bradford στο Δυτικό Γιορκσάιρ, ο David Wilson, διευθυντής του Bradford UNESCO City of Film, ανέφερε ότι είναι ευτυχής που το «God’s Own Country» κατάφερε να είναι στις φετινές υποψηφιότητες των BAFTAs και πως η ταινία αποτυπώνει την δύναμη και ομορφιά της γης του Yorkshire στην μεγάλη οθόνη.

Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Joshua James Richards.

Παραγωγή: Shudder Films & Inflammable Films

Παραγωγοί: Manon Ardisson, Jack Tarling

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Stéphane Collonge

Κοστούμια: Sian Jenkins.

Σύνοψη

Ο Τζόνι Σάξμπι εργάζεται επί πολλές ώρες στην απόμακρη φάρμα της οικογένειάς του στο Γιόρκσαϊρ, στα βόρεια της Αγγλίας. Ο μόνος τρόπος που ξεγελάει τη μοναχική του ύπαρξη, είναι το να πίνει πολύ τα βράδια και να αναζητά περιστασιακό σεξ, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη του αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο.

Το φιλμ έχει ακόμη τιμηθεί με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance, στη Γιούτα των ΗΠΑ, με το Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Τορόντο, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου και το Βραβείο στο Πανόραμα του Διεθνούς Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Κριτικές

«Βαθιά συγκινητικό, ρεαλιστικό μα κι ανέλπιστα λυρικό και πάνω απ’ όλα ελπιδοφόρο, το God’s Own Country δεν συστήνει απλά έναν ταλαντούχο δημιουργό, μα όπως και το Moonlight, φέρνει το queer σινεμά στο (mainstream) προσκήνιο δίχως να θυσιάζει τίποτα από τη δύναμη ή τη μαχητικότητά του, μα δίνοντας την ίδια σημασία στο μήνυμα όσο και στο σινεμά». - Flix.gr

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο της μετά-Brexit εποχής, ένας μετανάστης παρατηρεί «...είναι όμορφα εδώ, αλλά μοναχικά». Με πυξίδα τη συναισθηματική γενναιοδωρία που αναζητά ζεύγη κι όχι μονάδες, το God’s Own Country ορίζει ως «θεϊκή πατρίδα» (ή μήπως παράδεισο;) κάτι οικουμενικό: την αγάπη». - Cinemagazine.gr

«Μία ματιά στη φύση της ανθρωπότητας από έναν σκηνοθέτη που μιλάει άπταιστα την κινηματογραφική γλώσσα της σκληρότητας, αλλά και της τρυφερότητας. Μια εντυπωσιακή ιστορία αγάπης που στις καλύτερες στιγμές της θυμίζει ποίηση». - Empire

«Προσπερνάει τις πιο αναμενόμενες ανατροπές που έχουμε συνηθίσει από τις ταινίες του είδους και αντ’ αυτού αυτή η σέξυ, ελπιδοφόρα ταινία μας μεταφέρει ένα θετικό μήνυμα για τη μετανάστευση που δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο σε μια μετα-Brexit Βρετανία». - Variety

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Η ταινία είναι βασισμένη στα προσωπικά μου βιώματα και στο τοπίο του Γιόρκσαϊρ, σ’ αυτήν τη σχέση «αγάπης/μίσους» που είχα με την πατρίδα μου. Από τη μία το έβλεπα ως ένα δημιουργικό τοπίο που μου θύμιζε το σπίτι μου, αλλά από την άλλη ήταν προβληματικό, δύσκολο, κρύο και υγρό. Και προσπαθούσα να βρω μια ισορροπία σε αυτό και να φτιάξω μια ιστορία αγάπης, όπου παράλληλα νιώθεις ευάλωτος». - Φράνσις Λι.

*Έχοντας εργαστεί για χρόνια ως ηθοποιός, ο Φράνσις Λι έγραψε και σκηνοθέτησε τρεις μικρού μήκους ταινίες: The Farmer’s Wife (2012), Bradford-Halifax-London (2013) και The Last Smallholder (2014), οι οποίες συμμετείχαν σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και κέρδισαν δεκάδες βραβεία.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «God’s Own Country», έκανε όπως προείπαμε, πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα, του οποίου ηγείται ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και κέρδισε το «Βραβείο Σκηνοθεσίας στην κατηγορία World Cinema: Καλύτερη Δραματική ταινία» της Κριτικής Επιτροπής.

*Πιθανόν μελλοντικά ή στον επόμενο κύκλο προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας να δούμε την αξιόλογη αυτή ταινία και στην περιοχή μας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ