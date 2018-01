O KANYE WEST ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΤΗΝ ΚΙΜ ΝΑ ΞΑΝΑΦΟΡΕΣΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MEΓΑΛΟ TREND ΤΩΝ «TINY SUNGLASSES»

«You cannot wear big glasses any more. It’s all about tiny little glasses» διαμήνυσε κατηγορηματικά με mail στην σύζυγό του reality queen Κιμ Καρντάσιαν ο σχεδιαστής –ράπερ και προσωπικός της στυλίστας Κάνιε Γουέστ επιβεβαιώνοντας το μεγάλο trend που ξεκίνησε δειλά το περασμένο καλοκαίρι, καθιερώθηκε το χειμώνα που διανύουμε από «it girls» της μόδας- όπως Ριάνα, Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Κένταλ Τζένερ- και την προσεχή άνοιξη 2018 αποτελεί ηχηρή «εντολή» μέσα από κορυφαίες πασαρέλες.

Πολύ- πολύ μικρά, σε «αεροδυναμικά» σχήματα και ύφος new vintage αλλά και στρογγυλά, λανσάρονται τα γυαλιά της νέας σαιζόν αφήνοντας τα φρύδια εντελώς ακάλυπτα. Είναι τόσο «μινιόν» που φαντάζουν περισσότερο ως παιχνιδιάρικο αξεσουάρ παρά ως πραγματικό πρακτικό εφόδιο κατά του ήλιου. Κυκλοφορούν μαύρα με έντονες μύτες, μεταλλικά με χρωματιστά τζάμια, λευκά σαν μίνι «πεταλούδες», στενόμακρα παραλληλόγραμμα, ολοκληρωτικά ασημένια κ.α. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες μας, τα μεγαλύτερα luxury brands των ημερών μας με ισχυρή επιρροή όπως Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Off White, Sonia Rykiel, Prabal Gurung, Valentino κ.α. επιμένουν πως το μικρό μέγεθος στα οπτικά είναι ό,τι πιο νεωτεριστικό αυτή τη στιγμή. Ετσι, περιορίστε «μάσκες», aviators και άλλα σχήματα (Δεν είναι πως δεν προτείνονται από άλλες μάρκες αλλά έχουν χάσει τη δυναμική του «κατεβαίνω στο δρόμο»)

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON

PRADA

PRADA

PRADA

PRADA

PRADA

PRADA

ROCHAS

PRABAL GURUNG

PFRABAL GURUNG

PRABAL GURUNG

PRABAL GURUNG

MIU MIU

MIU MIU

SONIA RYKIEL

SONIA RYKIEL

HOUSE OF HOLLAND

HOUSE OF HOLLAND

VALENTINO

VALENTINO

MSGM

MSGM

MSGM

OFF WHITE

OFF WHITE

RED CARPET & STREET STYLE CELEBRITIES

*Έννοείται πως η Κίμ συμμορφώθηκε ταχύτατα με την αυστηρή σύσταση του αγαπημένου της μέντορα, ο οποίος ό,τι κι αν κυκλοφορήσει στην Αμερική γίνεται «χρυσάφι». Το γεγονός αυτό μάλιστα έγινε διεθνής είδηση μονομιάς, «ταρακουνώντας» τις νεαρές αμερικανίδες fashionistas.