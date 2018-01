Παρουσιάζεται στο Αίγιο η 1η ποιητική συλλογή του Βασίλη Ψαρρά

Οι Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιάλειας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης της πρώτης ποιητικής συλλογής του εικαστικού - συγγραφέα Βασίλη Ψαρρά, με τίτλο «Τούνδρα», συντροφιά με 4 εκλεκτούς ομιλητές!

Η εκδήλωση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» στην Νικολάου Πλαστήρα 19 και Καννελοπουλου, στο Αίγιο, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, στις 18.30 με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Ο Βασίλης Ψαρράς, γεννημένος το 1985, είναι εικαστικός και διδάσκει στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

Παράλληλα, εργάζεται στο ίδιο Τµήµα ως µεταδιδακτορικός ερευνητής (υπότροφος ΙΚΥ) στη διακαλλιτεχνική σύνδεση Σύγχρονης Τέχνης και Γεω-Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Είναι διδάκτωρ του Goldsmiths του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (υπότροφος της AHRC) µε σπουδές στις οπτικοακουστικές τέχνες (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) και µεταπτυχιακές σπουδές στις ψηφιακές τέχνες (University of the Arts London). Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάδειξη ενός υβριδικού flaneur της πόλης του 21ου αιώνα, ερευνώντας ζητήµατα περιπατητικής πράξης, αισθήσεων, συναισθήµατος και ενσωµατωµένων τεχνολογιών.

Η καλλιτεχνική του πράξη προσεγγίζεται µέσα από εικαστικές εγκαταστάσεις, performances, βίντεο τέχνη, µουσική και ποίηση και εµπνέεται από την ποιητική και πολιτική πτυχή της αστικής εµπειρίας. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερες από 60 εκθέσεις και φεστιβάλ τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Αµερική, Αυστραλία), οµαδικές εκθέσεις (Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών Ιδρύµατος Ωνάση, Μουσείο Μπενάκη, ROOMS2013, Something Human UK, Washington Experimental Media) και πολιτιστικούς οργανισµούς (Royal Academy of Arts 2010, Storefront for Art & Architecture).

Η επιστηµονική του έρευνα έχει να κάνει με την σύνδεση σύγχρονης τέχνης, αστικών σπουδών και media arts. Είναι µουσικός και συνθέτης ambient µουσικής.

Η "Τούνδρα" είναι η πρώτη του ποιητική συλλογή.

Δείτε το promo trailer του βιβλίου