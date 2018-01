Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 71ων BAFTA - Για 12 βραβεία υποψήφιο το "The Shape of Water"

Οι υποψηφιότητες των 71ων βραβείων της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, των γνωστών BAFTA ανακοινώθηκαν με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2018 στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσαν η ηθοποιός Νάταλι Ντόρμερ και η Λετίσια Ράιτ.

Υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας της χρονιάς 2017 είναι «Η μορφή του νερού – The Shape of Water» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, η οποία αναμένεται να βγει στους Ελληνικούς κινηματογράφους μέσα στον Φεβρουάριο, και αφηγείται την ιστορία αγάπης μεταξύ μιας κωφάλαλης νεαρής (στο ρόλο η ηθοποιός Σάλι Χόκινς) και ενός περίεργου αμφίβιου πλάσματος.

Το φιλμ κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 12 υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας στα BAFTA, το φιλμ «The Shape of Water» είναι συνυποψήφιο με το «Call me by your Name» του Luca Guadagnino, το «Darkest Hour – Η πιο Σκοτεινή Ώρα» με τον Γκάρι Όντμαν, η «Δουνκέρκη» του Christopher Nolan και το «Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» του Martin McDonagh.

Η ταινία του Βρετανού Μάρτιν ΜακΝτόνα περιγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια μιας γυναίκας να εξιχνιάσει την υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της κόρης της σε μια μικρή πόλη του Μιζούρι. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Φράνσες Μακ Ντόρμαντ, η οποία είναι και υποψήφια στον α’ γυναικείο ρόλο και οι Σαμ Ρόκγουελ και Γούντι Χάρελσον που είναι επίσης υποψήφιοι στον β’ ανδρικό ρόλο.

Ο Γκάρι Ολντμαν που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου σε δράμα, ενσαρκώνοντας τον Γουίνστον Τσόρτσιλ στην «Πιο Σκοτεινή Ώρα» θεωρείται το απόλυτο φαβορί και στα BAFTA. Αντίπαλοι του στον α’ ανδρικό ρόλο είναι ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις για το «Phantom Thread», ο μαύρος ηθοποιός Daniel Kaluuya για το «Get Out – Τρέξε!», ο Jamie Bell για το «Film Stars Don’t Die in Liverpool» και ο 21χρονος ηθοποιός αποκάλυψη Timothee Chalamet του «Call Me by Your Name».

Στον α’ γυναικείο ρόλο η Μακ Ντόρμαντ αντιμετωπίζει τις Ανέτ Μπένινγκ για το «Film Stars Don’t Die in Liverpool», Margot Robbie για το «I, Tonya», Σάλι Χόκινς για το «The Shape of Water» και την Saoirse Ronan για το «Lady Bird».

Από τις φετινές υποψηφιότητες των Βρετανικών Όσκαρ απουσιάζει, χωρίς καμιά απολύτως υποψηφιότητα το «The Post – Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με την Μέριλ Στριπ που δεν δείχνει να έχει το momentum που όλοι περίμεναν, ακολουθώντας την εξαιρετικά χλιαρή υποδοχή του στις Χρυσές Σφαίρες, όπως αναφέρει το flix.gr.

Παρουσιάστρια της απονομής θα είναι η ηθοποιός Τζοάνα Λάμλεϊ, η οποία αποκάλυψε ότι όταν της έγινε η σχετική πρόταση, είπε ναι «απρεπώς γρήγορα»!

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα των υποψηφιοτήτων.