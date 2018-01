Αυτές είναι οι 11 καλύτερες ταινίες του 2017 σύμφωνα με το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών

Σημαντική πυξίδα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, το σημαντικότερο βραβείο κάθε χρονιάς, θεωρείται το βραβείο από το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών κι αυτό διότι στα 28 χρόνια που απονέμει τις διακρίσεις του, έχει πέσει μέσα και έχει ταυτιστεί με την Ακαδημία των Όσκαρ 19 φορές.

Όπως αναφέρει το σάιτ flix.gr, έντεκα είναι φέτος οι υποψήφιες ταινίες για το βραβείο του Σωματείου των Αμερικανών Παραγωγών, εξαιτίας ισοψηφίας που σημειώθηκε ανάμεσα στα 8.200 μέλη του. Ανάμεσα σε αυτές και μερικές «τολμηρές» επιλογές που θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον αν τα καταφέρουν να φτάσουν έως και τις υποψηφιότητες των Όσκαρ και δη στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας.

Τα 11 φιλμ είναι το «Έρωτας Μετ' Εμποδίων – The Big Sick», το «Να Με Φωνάζεις με το Όνομά Σου», το «Τρέξε!», το «Εγώ, η Τόνια», το «Molly's Game» που παίζεται αυτές τις μέρες στην Πάτρα, το «The Post», το «The Shape of Water», η «Δουνκέρκη», το «Lady Bird», το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» που τα πήγε εξαιρετικά στις Χρυσές Σφαίρες (κέρδισε την Golden Globe καλύτερης δραματικής ταινίας) και το «Wonder Woman» με την Γκαλ Γκαντότ.

Στα 28 του χρόνια, το βραβείο του Σωματείου Παραγωγών ταυτίστηκε 19 φορές με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Διαφοροποιήθηκε το 2017, ψηφίζοντας το «La La Land» (ενώ το Όσκαρ πήγε τελικά στο «Moonlight»), και το 2016 όταν επέλεξε το «The Big Short» (ενώ το Όσκαρ πήγε στο «Spotlight»). Τα προηγούμενα 8 χρόνια, το βραβείο Παραγωγών και το Όσκαρ ήταν το ένα και το αυτό («Birdman», «12 Χρόνια Σκλάβος», «Argo», «The Artist», «Ο Λόγος του Βασιλιά», «The Hurt Locker», «Slumdog Millionaire» και το «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους»).

Τέλος για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, το Σωματείο Αμερικανών Παραγωγών ψήφισε ως υποψήφια το «Boss Baby», το εξαιρετικό «Coco», το «Ferdinand», το «Εγώ, ο Απαισιότατος 3» και το «The Lego Batman Movie».

Τα βραβεία του Σωματείου των Παραγωγών θα ανακοινωθούν στις 20 Ιανουαρίου 2018, στην 29η Τελετή Απονομής, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς ενώ τρεις μέρες αργότερα στις 23/1 θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες των Όσκαρ.

H Φράνσες Μακ Ντόρμαντ κέρδισε και τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ερμηνείας για το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».