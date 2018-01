Οι χρυσές σφαίρες και οι... μαυροντυμένοι στάρ - "Εξέγερση" κατά της σεξουαλικής κακοποίησης η χθεσινή βραδιά στο Χόλυγουντ

Φάνηκε από την προσέλευση των αστεριών της μικρής και της μεγάλης οθόνης, πάνω απ' όλα των γυναικών, στο κόκκινο χαλί: αντί για τη συνήθη πολυχρωμία και τις φανταχτερές δημιουργίες των γνωστότερων οίκων μόδας, οι περισσότερες ηθοποιοί επέλεξαν να ντυθούν στα ολόμαυρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος γυναικών, συμπεριλαμβανομένων πολλών ομοτέχνων τους, αλλά κυρίως σε ένδειξη αλληλεγγύης στα θύματα.

Το Χόλιγουντ εμφανίστηκε, στην τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες, να μιλάει με μία φωνή: να απευθύνει έκκληση να αλλάξει η σεξιστική κουλτούρα στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο και να ενταθεί ο αγώνας εναντίον της σεξουαλικής βίας.

«Καλησπέρα κυρίες μου, και σε όσους άνδρες απομένουν», ήταν η πρώτη, προειδοποιητική βολή του παρουσιαστή της τελετής, του κωμικού Σεθ Μάιερς. Είχε αρκετές ακόμη χιουμοριστικές, αλλά κυρίως καυστικές ατάκες για το Χόλιγουντ στη μετά Γουάινστιν εποχή: «Έχουμε 2018, η μαριχουάνα επιτέλους είναι νόμιμη, η σεξουαλική παρενόχληση επιτέλους δεν είναι», σημείωσε και πρόσθεσε: «για τους άνδρες υποψήφιους στην αίθουσα απόψε, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες που δεν θα σας τρομοκρατήσει το ενδεχόμενο να ακούσετε το όνομά σας να προφέρεται δυνατά δημόσια».

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, μέχρι πρότινος πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ, εξέπεσε μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από 100 και πλέον γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Μετά τις αποκαλύψεις για τον Γουάινστιν, τον Οκτώβριο, μια σειρά προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ, από ηθοποιούς όπως ο Κέβιν Σπέισι ή ο Ντάστιν Χόφμαν ως παραγωγούς και σκηνοθέτες όπως ο Μπρετ Ράτνερ ή ο Τζον Λάσετερ, επίσης είδαν την εικόνα και τη φήμη τους να πλήττεται σχεδόν ανεπανόρθωτα από κατηγορίες για σεξουαλικής φύσης υποθέσεις.

Ήταν η Νικόλ Κίντμαν αυτή που πήρε το πρώτο βραβείο της βραδιάς, αυτό της καλύτερης ηθοποιού σε τηλεοπτική μίνι σειρά (τη Big Little Lies), στην οποία υποδύεται μια γυναίκα που υφίσταται συστηματική σωματική κακοποίηση από τον σύζυγό της. Απέτισε φόρο τιμής στις συμπρωταγωνίστριές της, όπως η Ρις Ουίδερσπουν, πριν εκθειάσει «τη δύναμη των γυναικών» παραλαμβάνοντας την 4η Χρυσή Σφαίρα της καριέρας της μέχρι σήμερα.

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ, ο οποίος υποδύεται τον βίαιο σύζυγο, επίσης βραβεύθηκε (δεύτερος ανδρικός ρόλος), όπως και η Λόρα Ντερν (δεύτερος γυναικείος) που επίσης παίζει στη σειρά.

Βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς έλαβε το δυστοπικό δράμα The Handmaid's Tale, που θέλει τις ΗΠΑ να στενάζουν στα χέρια μιας φονταμενταλιστικής δικτατορίας η οποία μετατρέπει τις γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα να τεκνοποιήσουν σε σκλάβες. Ο δημιουργός της σειράς Μπρους Μίλερ απηύθυνε έκκληση σε όλες και όλους να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε το σενάριό της να «μη γίνει πραγματικότητα» και κατήγγειλε τις επιθέσεις εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών στις ΗΠΑ.

Δεν ήταν έκπληξη το ότι η πρωταγωνίστρια, η Ελίζαμπεθ Μος, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρώτου ρόλου σε δραματική σειρά, το αφιέρωσε στη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασίστηκε η σειρά, τη Μάργκαρετ Άτγουντ, και «στις γυναίκες (...) που βρίσκουν το θάρρος να υψώσουν το ανάστημά τους εναντίον της μισαλλοδοξίας και της αδικίας».

Σχεδόν όλοι οι παρόντες στην τελετή φόρεσαν μαύρα, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση της οργάνωσης Time's Up, την οποία ίδρυσαν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, από τη Νάταλι Πόρτμαν μέχρι τη Τζέσικα Τσαστέιν, για να χρηματοδοτηθεί η υπεράσπιση των θυμάτων σεξουαλικής βίας στους χώρους εργασίας.

Η ταινία In the Fade του τούρκου σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν?γαλλική συμπαραγωγή?κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας σε ξένη γλώσσα.

Χρυσή σφαίρα για την καλύτερη σκηνοθεσία έλαβε ο Γκιγιέρμο δελ Τόρο (The Shape of Water), καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία αναδείχθηκε το Lady Bird, το βραβείο πρώτου ρόλου σε δραματική ταινία πήγε στον Γκάρι Όλντμαν (Darkest Hour), το βραβείο δεύτερου ρόλου σε δραματική ταινία πήρε ο Σαμ Ρόκγουελ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου πήρε η Άλισον Τζένι (I, Tonya), βραβείο καλύτερου ρόλου σε κωμωδία ο Τζέιμς Φράνκο (The Disaster Artist) και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου σεναρίου έλαβε ο Μάρτιν Μακντόνα (Three Billboards...). Τη δεύτερή του Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο σάουντρακ έλαβε ο Αλεξάντρ Ντεπλά (The Shape of Water).

Η διάσημη αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι, η οποία τιμήθηκε με ένα ειδικό βραβείο για το συνολικό της έργο, συνόψισε: «Όλοι μας σε τούτη την αίθουσα βραβευόμαστε για τις ιστορίες που λέμε- αλλά φέτος, γίναμε εμείς η ιστορία. Κι αυτή δεν είναι μια ιστορία που αφορά απλά τη βιομηχανία του θεάματος. Θέλω να εκφράσω ευγνωμοσύνη σε όλες τις γυναίκες που υπέμειναν χρόνια κακοποίησης και επιθέσεων, επειδή- όπως η μητέρα μου- είχαν παιδιά να μεγαλώσουν, είχαν λογαριασμούς να πληρώσουν, είχαν όνειρα να κάνουν πραγματικότητα».

