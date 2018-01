Πρώτο trend στο twitter η πλαστική σακούλα... Οι καλύτερες ατάκες

Πήγα στο Σκλαβενίτη, με ρωτάει η ταμίας #πλαστικη_σακουλα ? Όχι της λέω και βγάζω μια τσάντα πολλαπλής χρήσης από τα My Market. Δοξάστε με.

Ο Ελληναράς, δεν θ' αποκτήσει οικολογική συνείδηση πληρώνοντας 4 λεπτά την πλαστική σακούλα. Είναι λαρτζ τύπος. Θα δίνει 10 λεπτά και θα λέει κι ένα "Keep the Change You Filthy Animal". #πλαστικη_σακουλα