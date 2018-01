Στις 25 Ιανουαρίου βγαίνει στην Ελλάδα το «The Disaster Artist»

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία «The Disaster Artist» σε σκηνοθεσία του 39χρονου Αμερικανού σταρ Τζέιμς Φράνκο, ο οποίος επίσης πρωταγωνιστεί. Το φιλμ που θα διανείμει στις αίθουσες η εταιρεία Tanweer (αναμένεται και στην Πάτρα) έχει ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα 22 εκατομμύρια δολάρια ενώ έχει λάβει πολύ καλές κριτικές (μέσος όρος στο rotten tomatoes 92% και στο metacritic 76%). Η ταινία παίχθηκε και στο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Τζέιμς Φράνκο που προτάθηκε για το Όσκαρ πρώτου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «127 ώρες» του Ντάνι Μπόιλ, παρουσιάζει στο «The Disaster Artist, την αληθινή ιστορία της δημιουργίας της ταινίας The Room, που έχει χαρακτηριστεί ως «ο Πολίτης Κέιν των κακών ταινιών» και συνεχίζει να προβάλλεται σε sold out προβολές στην Αμερική για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Τζέιμς Φράνκο σκηνοθετεί τον εαυτό του σ’ έναν λαβύρινθο αντικατοπτρισμών, σ’ ένα αυτοαναφορικό γράμμα αγάπης στους απροσποίητους δημιουργούς, το οποίο μας θυμίζει τους λόγους που εξακολουθούμε να πηγαίνουμε σινεμά, είχε αναφέρει το Διεθνές Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Να προσθέσουμε ότι η ταινία επελέγη από το National Board of Review ως μία από τις 10 καλύτερες του 2017, έλαβε 2 υποψηφιότητες στις 75ες Χρυσές Σφαίρες (η απονομή είναι αυτή την Κυριακή 7/1) για καλύτερη ταινία στην κατηγορία Musical ή κωμωδία και για καλύτερη α’ ανδρική ερμηνεία για τον James Franco, ο οποίος έχει προταθεί και στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών Screen Actors Guild Awards για την εξαιρετική ερμηνεία του - Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role.

Σενάριο: Scott Neustadter & Michael H. Weber

Διεύθυνση φωτογραφίας: Brandon Trost

Μοντάζ: Stacey Schroeder

Ήχος: Gabe Hilfer

Μουσική: Gabe Hilfer

Παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί: Dave Franco (ο οποίος είναι μικρότερος αδελφός του James Franco), Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Τζος Χάτσερσον, Τζάκι Γουίβερ, η Σάρον Στόουν, κ.α.

Παραγωγή: New Line Cinema, Good Universe

Παραγωγός/Παραγωγοί: Vince Jolivette, James Franco, Seth Rogen, James Weaver, Evan Goldberg.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ