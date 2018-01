Έρχεται στις 18 Ιανουαρίου 2018 η ταινία "Η Πιο Σκοτεινή Ώρα" με τον Γκάρι Όλντμαν ως Τσόρτσιλ

Σε διανομή της εταιρείας UIP κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες, η νέα ταινία του Τζο Ράιτ της «Εξιλέωσης», με τίτλο «Η Πιο Σκοτεινή Ώρα – The Darkest Hour» με πρωταγωνιστή τον 59χρονο Λονδρέζο ηθοποιό Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος είναι υποψήφιος στις Χρυσές Σφαίρες, στην κατηγορία του καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου για δράμα.

Το φιλμ όπου συμπρωταγωνιστούν η Κρίστιν Σκοτ Τόμας, η Λίλι Τζέιμς, ο Μπεν Μέντελσον και οι Στίβεν Ντιλέιν, Ρόναλντ Πίκαπ, αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Διάρκεια: 125 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

O βραβευμένος με BAFTA σκηνοθέτης Τζο Ράιτ (Pride & Prejudice –Περηφάνια & Προκατάληψη, Atonement-Εξιλέωση και Anna Karenina-Άννα Καρένινα) επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με την κινηματογραφική βιογραφία του Ουίνστον Τσόρτσιλ, σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου Άντονι ΜακΚάρτεν (The Theory of Everything-Η Θεωρία των Πάντων) και με έναν αγνώριστο Γκάρι Όλντμαν.

Η ταινία αφηγείται τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας του Τσόρτσιλ, όταν οι Ναζί είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν την Ευρώπη και ο ίδιος έπρεπε, έχοντας όχι μόνο την απειλή της εισβολής των δυνάμεων του Χίτλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 300.000 στρατιώτες εγκλωβισμένους στη Δουνκέρκη, να αποφασίσει αν θα συνθηκολογήσει μαζί τους, στην πιο σκοτεινή στιγμή της δικής του αλλά και της ιστορίας της χώρας του ή αν θα τους αντιμετωπίσει στο πεδίο της μάχης.

Παρά τον εσωτερικό πόλεμο που δέχεται από το κόμμα του και τον σκεπτικισμό του Βασιλιά, ο Τσόρτσιλ, με την αρωγή της επί 31 χρόνια συζύγου του, αποφασίζει να πολεμήσει για τα ιδανικά, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του και οι λόγοι που συνέταξε με σκοπό να ανυψώσει το ηθικό των Βρετανών, έξοχο δείγμα της ρητορικής του δεινότητας, έχουν μείνει στην Ιστορία.

«Οι λέξεις όχι μόνο μπορούν, αλλά όντως αλλάζουν τον κόσμο. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1940» ανέφερε ο σεναριογράφος Άντονι ΜακΚάρτεν, που από καιρό είχε δείξει το ενδιαφέρον του για τη θρυλική ζωή του Τσόρτσιλ (1874-1965). «Ενώ βρισκόταν υπό τρομερή πολιτική και προσωπική πίεση απέδειξε περίτρανα το μέγεθος του ανδρός μέσα σε λίγες μόνο μέρες, από τις 10 Μαίου έως τις 4 Ιουνίου». Τη ραχοκοκαλιά, μάλιστα, του σεναρίου του απετέλεσαν τρεις λόγοι που συνέταξε ο ίδιος και απηύθυνε ο 65χρονος τότε Τσόρτσιλ, που ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας στην πιο σκοτεινή της ώρα.

Ο Τσόρτσιλ, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του ο Όλντμαν, υπήρξε για τους Βρετανούς στην μεταπολεμική περίοδο ως ο μεγάλος πολιτικός άνδρας της Βρετανίας που τους έσωσε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι παραγωγοί θεωρούν πως η ταινία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ καθώς, σήμερα, παγκοσμίως, υπάρχει κενό σε επίπεδο ηγεσίας, με τους ηγέτες να είναι ουραγοί. Ο σκηνοθέτης Τζο Ράιτ είπε χαρακτηριστικά ότι «η ταινία αφορά όλον τον κόσμο κι όχι μόνο το βρετανικό κοινό. Υπάρχουν πολλές ταινίες για ηγέτες. Η δική μας αφορά στην αμφιβολία, σε μια κρίση αυτοπεποίθησης και καταγράφει την πορεία ενός θρυλικού ιστορικού προσώπου, που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε εσωτερικό και εξωτερικό, τολμά και καταφέρνει να κάνει τη διαφορά».

Για το ρόλο του Τσόρτσιλ ποιος θα ήταν ιδανικότερος από τον Γκάρι Όλντμαν που έχει υποδυθεί, μεταξύ άλλων τον Μπετόβεν και τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ;

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα The Telegraph, ο Όλντμαν αποκάλυψε ότι «υποδυόμενος τον Τσόρτσιλ, ένιωσε πιο απελευθερωμένος από ποτέ ως ηθοποιός μιας και “κρύφτηκε” μέσα στο ρόλο».

Ο Γκάρι Όλντμαν, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της UIP ανέφερε ότι «πάντα με σαγήνευε η προσωπικότητα του Τσόρτσιλ και τον θεωρώ και τον καλύτερο πολιτικό μας. Εντούτοις, δεν ήταν μια προσωπικότητα που κυνηγούσα να υποδυθώ. Μάλιστα, η προοπτική να τον υποδυθώ είχε εμφανιστεί πριν από χρόνια και την είχα απορρίψει. Μαθαίνοντας, όμως, τους συντελεστές της συγκεκριμένης παραγωγής, αμέσως δέχτηκα. Ήθελα να πω αυτές τις λέξεις. Οι λόγοι του Τσόρτσιλ, που έγραφε ο ίδιος, μην ξεχνάμε πως ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, είναι από τους καλύτερους στην αγγλική γλώσσα. Είναι καταπληκτικοί γιατί δεν είναι φορτωμένοι με μεταφορές ή μελοδραματισμούς.

Τους συνέταξε υπό τρομερή πίεση κι αμφισβήτηση, αλλά επειδή ήξερε το κοινό του, αυτά που έλεγε έφταναν κατευθείαν στην καρδιά του έθνους. Τα πάντα ξεκινούν με τη φωνή. Έπρεπε να πειστώ πως μπορώ να ακούγομαι σαν να είμαι ο Τσόρτσιλ. Έτσι πήρα έναν από τους λόγους του κι ένα μαγνητόφωνο και ξεκίνησα να πειραματίζομαι. Έτσι ανακάλυψα πως ο Τσόρτσιλ είχε ένα ελαφρύ ψεύδισμα και πως στιγμές ήταν πολύ ένρινος και μονότονος. Έπρεπε να μάθω πώς να διαχειρίζομαι αυτές τις ιδιαιτερότητες στην εκφορά του λόγου του.

Μετά άρχισα να μελετώ ώστε να γνωρίσω, ψυχολογικά και διανοητικά, τον άνθρωπο που τα έβαλε με τον Χίτλερ και να αρχίσω να τον “χτίζω” κομμάτι, κομμάτι. Ο Δρ. Λάρι Π. Αρν, ιστορικός και βιογράφος με καθοδήγησε κι έτσι ανακάλυψα έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια, με πάνω από 50 χρόνια στην πολιτική. Κι όχι μόνο… Είχε συγγράψει 50 βιβλία, κερδίζοντας μάλιστα και το Νόμπελ της Λογοτεχνίας. Διακρίθηκε σε τέσσερις πολέμους. Ζωγράφισε 500 πίνακες και είχε εκθέσει 16 φορές έργα του στη Βασιλική Ακαδημία. Και κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς ιστορικά…

Ο Τσόρτσιλ ήταν ο “αρχιτέκτονας” της επιχείρησης διάσωσης των στρατιωτών από τη Δουνκέρκη, όπου καθημερινοί άνθρωποι επιστράτευσαν τις βάρκες τους και πήγαν να σώσουν τους Βρετανούς (αλλά και Γάλλους) στρατιώτες».

Όσον αφορά στο σωματικό – εμφανισιακό κομμάτι ώστε ο Γκάρι Όλντμαν να μοιάζει αλλά και να νιώθει σε όλο του το κορμί ότι είναι ο Τσόρτσιλ, συνέβαλε τα μέγιστα ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ καλλιτέχνης των ειδικών εφέ Καζουχίρο Τσούτζι, που αν και είχε αποσυρθεί από τον κινηματογραφικό χώρο από το 2012, δέχτηκε να αναλάβει το δύσκολο αυτό εγχείρημα μετά από προσωπική έκκληση του Όλντμαν.

*Χρειάστηκαν έξι (6) μήνες πειραματισμών για να βρεθεί ο τρόπος που, ο Γκάρι Όλντμαν θα μεταμορφωνόταν οπτικά και ουσιαστικά σε Ουίνστον Τσόρτσιλ. Κάτι τέτοιο απαιτούσε 3,5 ώρες πριν από κάθε γύρισμα κι άλλες 2 ώρες για την «αποδόμηση» των προσθετικών, με τον Όλντμαν να έχει προνοήσει και να έχει ξυρίσει, με δική του πρωτοβουλία, το κεφάλι του πριν τα γυρίσματα που διήρκησαν 54 μέρες.

Όσο για το τι χαρακτήριζε τον Τσόρτσιλ, αυτά ήταν: το καπέλο του (δημιουργία του οίκου Lock & Co. Hatters), το πούρο του (Cohiba Siglos), τα κοστούμια του (Henry Poole & Co. Tailors of Savile Row) και το ρολόι τσέπης (Montres Breguet).

Τη σύζυγό του Κλέμι ενσάρκωσε η υποψήφια για Όσκαρ Κρίστιν Σκοτ Τόμας του «Άγγλου ασθενή» και του «Γητευτή των αλόγων», την προσωπική του γραμματέα Ελίζαμπεθ, η Λίλι Τζέιμς, στα απομνημονεύματα της οποίας που εξέδωσε η ίδια και αφορούσαν στα χρόνια που ήταν δίπλα στον Τσόρτσιλ, βασίστηκε εν πολλοίς το σενάριο του φιλμ.

Πολλές σκηνές λαμβάνουν χώρα στις Αίθουσες του Πολεμικού Συμβουλίου και στη Βουλή των Κοινοτήτων και πολύμηνες μελέτες οδήγησαν σε τεράστιες κατασκευές απόλυτα πιστές στα πρωτότυπα, ενώ δόθηκε ειδική άδεια στο συνεργεία για γυρίσματα στο Παλάτι του Ουεστμίνστερ.

Τέλος η ταινία φωτίζει κάποιες από τις ιδιαίτερες και αδιαπραγμάτευτες συνήθειες του Τσόρτσιλ όπως ο μεσημεριανός ύπνος, το ποτό (λευκό κρασί ή ουίσκι) που συνόδευε σχεδόν πάντα τα μεσημεριανά γεύματά του ενώ μπορούσε να πραγματοποιεί συναντήσεις από το κρεβάτι ή το μπάνιο του.

