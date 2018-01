Πάτρα: Το "Molly's Game" με την Τζέσικα Τσαστέιν από 4/1 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον

Tην ταινία Αμερικανικής παραγωγής «Molly’s Game» που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer, την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018, θα προβάλλει η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, από τις 4 έως και τις 10 Ιανουαρίου στις 19:00 και στις 21:30.

Η σκηνοθεσία της ταινίας που έχει λάβει καλές κριτικές είναι του γνωστού και τιμημένου με Όσκαρ σεναριογράφου για το «The Social Network» το 2009, Άαρον Σόρκιν. Ο 56χρονος Σόρκιν έχει γράψει τα σενάρια και για αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές όπως το πολιτικό δράμα «The West Wing» με τον Ρομπ Λόου. Το «Molly’s Game» είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σόρκιν και ξεχωρίζει η ερμηνεία της Τζέσικα Τσαστέιν, στον καλύτερο ρόλο και ερμηνεία της από το «Zero dark thirty» της Κάθριν Μπιγκελόου, όπως έγραψε το περιοδικό Entertainment Weekly.

Στο «Molly’s Game» που ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ τα Χριστούγεννα του 2017, έχει ήδη κάνει εισπράξεις κοντά στα 7 εκατομμύρια δολάρια. Συμπρωταγωνιστούν ο Εγγλέζος μαύρος ηθοποιός Ίντρις Έλμπα στο ρόλο του δικηγόρου, ο 63χρονος σταρ Κέβιν Κόστνερ, ο Μάικλ Σέρα, ο Μπράιαν Ντ’ Άρσι, κ.α.

Διάρκεια: 140 λεπτά.

Η ταινία είχε προβληθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο.

Περίληψη

Η ταινία Molly’s Game βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Μπλουμ (στο ρόλο η Τζέσικα Τσαστέιν), μία νέας χαρισματικής σκιέρ των Ολυμπιακών Αγώνων που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αθλητισμό μετά από έναν τραυματισμό. Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις σπουδές της στη Νομική, η Μόλι ξεκινά να δουλεύει υπεύθυνη ενός χώρου στον οποίο διοργανώνονται παρτίδες πόκερ με υψηλά πονταρίσματα και στις οποίες συμμετέχουν κινηματογραφικοί αστέρες, επιχειρηματίες και διαβόητοι μαφιόζοι.

Για μία λαμπερή δεκαετία, η Μόλι απολαμβάνει την επιτυχία και τα χρήματα, όμως η «τύχη» της τελειώνει όταν το «παιχνίδι» της μπαίνει στο μάτι της Ρωσικής μαφίας. Μέσα στη νύχτα, συλλαμβάνεται από 17 πράκτορες του FBI με αυτόματα όπλα και έρχεται αντιμέτωπη με εγκληματικές κατηγορίες, έχοντας για μοναδικό της σύμμαχο τον δικηγόρο της (Ίντρις Έλμπα), ο οποίος σταδιακά ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα κρυμμένα «χαρτιά» πίσω από την Μόλι Μπλουμ, απ’ όσα έχει καταφέρει να βγάλει στην επιφάνεια ο κίτρινος Τύπος.

Ο Κέβιν Κόστνερ παίζει τον ψυχολόγο πατέρα της Μόλι.

Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της «πριγκίπισσας του πόκερ» Μόλι Μπλουμ, με τίτλο «Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker».

*Η ταινία θ’ αρχίσει να προβάλλεται σ’ ένα ευρύτερο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ από τις 5 Ιανουαρίου 2018. Στην 75η απονομή των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globe Awards, που είναι αυτή την Κυριακή 7/1, το «Molly's Game» είναι υποψήφιο για 2 βραβεία, για καλύτερο σενάριο (Άαρον Σόρκιν) και για καλύτερο α’ γυναικείο ρόλο σε δράμα για την Τζέσικα Τσαστέιν.

To "Molly's Game" θα παίζεται από 4/1 και στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, στην αίθουσα 2.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ