Πρωτοχρονιάτικη συναυλία από την Δημοτική Φιλαρμονική του Δερβενίου

Οι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου Κορινθίας καλωσορίζουν το νέο έτος 2018, με τη καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία και κοπή της Πίτας της Φιλαρμονικής, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 στις 7 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο του παραλιακού Δερβενίου.

Το μουσικό πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

1ο μέρος (εορταστικά)

1. First Rockin Christmas

2. Winter Wonderland

3. Rudolph The Red Nose Reindeer

4. The Rockin Drummer Boy

5. 3 Carols For a Celebration (Soloists: Ανδριάνα Σανδραβέλη, Αντώνης Γκόγκος)

6. Feliz Navidad

7. Yo Christmas Tree

2ο μέρος (latin-hip hop-techno-blues-disco-rock)

8. Oye Como Va – Tito Puente

9. Dark Horse –Katy Perry

10. Get Ready for This – 2 Unlimited

11. Everything is Awesome - Tegan and Sara feat. The Lonely Island

12. Georgia in My Mind- Ray Charles (Soloist: Αντώνης Γκόγκος)

13. September – Earth, Wind and Fire

14. 7 Nation Army – The White Stripes

15. Soul Finger – Blues Brothers

16. Simply Irresistable – Robert Palmer

(Soloists: Βλάσσης Μετεβελής, Γιάννης Ψαρρός)

17. Smoke on The Water – Deep Purple.

Την ορχήστρα διευθύνει ο αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου, Παναγιώτης Παναγάκος.