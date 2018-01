Αίγιο: Από 4/1 έρχεται το φιλμ «Όλα τα λεφτά του Κόσμου»

Η νέα χρονιά ξεκινάει στον Δημοτικό κινηματογράφο Απόλλωνα του Αιγίου με το φιλμ «Όλα τα λεφτά του Κόσμου» του Ρίντλεϊ Σκοτ που θ’ αρχίσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 ενώ παράλληλα επιστρέφουν τα "χαρούμενα Σαββατοκύριακα!".

Η νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World - Όλα τα λεφτά του Κόσμου» που ήδη από τα Χριστούγεννα που παίζεται στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 15 εκατομμύρια δολάρια, έρχεται γεμάτη σασπένς ενώ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως αυτή που ο γηραιός ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ αντικατέστησε επάξια θα λέγαμε, τον Κέβιν Σπέισι στο ρόλο του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Πολ Γκέτι. Η ταινία που παίζεται και στην Πάτρα (διανομή από Odeon) έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Υπόθεση: Ρώμη, 1973. Κουκουλοφόροι απαγάγουν ένα 16χρονο αγόρι, τον Τζον Πολ. Ο Τζον Πολ δεν είναι ένας τυχαίος έφηβος, αφού είναι εγγονός του Τζον Πολ Γκέτι (Κρίστοφερ Πλάμερ), του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Ένας πανίσχυρος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας πετρελαίου, απίστευτα μίζερος, απρόσωπος και τσιγγούνης, ο οποίος αρνείται ευθαρσώς και δημοσίως να πληρώσει τα λύτρα στους απαγωγείς για να σώσει τη ζωή του αγαπημένου του εγγονού.

Η αφοσιωμένη και δυναμική μητέρα του Τζον Πολ, η Γκέιλ (Μισέλ Ουίλιαμς), παρά τις μάταιες προσπάθειες της να αλλάξει την αμείλικτη στάση του Γκέτι, καλείται να σηκώσει μόνη της το βάρος της απαγωγής και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σώσει τον γιό της. Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο και τους απαγωγείς να γίνονται ολοένα και περισσότερο πιεστικοί και απειλητικοί για τη ζωή του Πολ, η Γκέιλ αποφασίζει να συμμαχήσει με τον αινιγματικό σωματοφύλακα του Γκέτι, τον Φλέτσερ Τσέις (Μαρκ Ουόλμπεργκ), αναλαμβάνοντας πλήρως τη διάσωση του γιού της.

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ, Ηθοποιοί: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ρομέν Ντουρί, Τσάρλι Πλάμερ.

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουν και τα «Χαρούμενα Σαββατοκύριακα» με την «Μάγια η Μέλισσα» και είσοδο 3 ευρώ για όλους! Η μικρή Μάγια μπορεί να βγήκε μόλις απ’ το αυγό της, αλλά είναι ένας σίφουνας, γεμάτος περιέργεια, που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες της κυψέλης. Ένας από αυτούς είναι να μην εμπιστεύεται τις σφήκες και τα άλλα έντομα που ζουν πέρα από το λιβάδι.

Η Μάγια όμως δεν μπορεί παρά να κάνει φιλίες με τον Φλιπ, την ακρίδα, τον Κερτ το σκαθάρι ακόμα και τον Στινγκ, τη νεαρή σφήκα! Μία ατρόμητη παρέα που όμως οι άλλες μέλισσες δεν βλέπουν με καλό μάτι… Όταν κάποιος κλέβει τον βασιλικό πολτό, όλες οι υποψίες πέφτουν στις σφήκες και η Μάγια μπαίνει στο στόχαστρο ως συνεργός τους.

Μόνο ο καλόκαρδος Βίλυ την πιστεύει και την βοηθάει να λύσουν το μυστήριο, παρέα με τους υπόλοιπους φίλους της. Μετά από ένα μεγάλο και περιπετειώδες ταξίδι, η Μάγια, ο Βίλυ και η υπόλοιπη παρέα θα ανακαλύψουν τον πραγματικό φταίχτη και θα καταφέρουν να φιλιώσουν τους κατοίκους του μεγάλου και πλούσιου λιβαδιού.

Πρόγραμμα προβολών – Πέμπτη 4/1 έως Τετάρτη 10/1/2018:

• «Όλα τα λεφτά του κόσμου» 19:30 & 22:00 – είσοδος 5 ευρώ

• Σάββατο & Κυριακή 6-7/1, «Μάγια η Μέλισσα», στις 17:30 – είσοδος 3 ευρώ

• *Τη Δευτέρα 8/1 το πρόγραμμα λόγω Κινηματογραφικής λέσχης διαμορφώνεται ως εξής:

• «Όλα τα λεφτά του κόσμου», στις 19:00

• Κινηματογραφική Λέσχη - «Ο κύριος ΟΒΕ» : 21:30 (είσοδος για μέλη δωρεάν, μη μέλη 4 & 3 ευρώ).

*Η νέα ταινία του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν "Μικρόκοσμος" που βγαίνει 4/1 στη χώρα μας από την UIP, θα έρθει για προβολή στον "Απόλλων" στο Αίγιο στις 18 Ιανουαρίου 2018.