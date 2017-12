Είναι ξεχωριστό να σκοράρεις μπροστά στο KOP!

Όταν ακούς την λέξη KOP, τότε το μυαλό σου πάει σε τρία πράγματα. Την Λίβερπουλ, το Άνφιλντ και την κερκίδα στο πέταλο που ονομάζεται έτσι.

Μια κερκίδα που βρίσκονται οι φανατικοί οπαδοί των «reds» και μια κερκίδα που κάθε παιδί, το οποίο λατρεύει την Liverpool κάνει όνειρα μπροστά απ’ αυτό.

Η Λίβερπουλ στην Αγγλία είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Μάλιστα μπορεί να έχει αρκετά χρόνια να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, ωστόσο μιλάμε για έναν σπουδαίο σύλλογο εντός κι εκτός συνόρων. Η συγκεκριμένη ομάδα διαθέτει σε κάθε γωνιά του πλανήτη ένα σωρό οπαδούς.

Προέρχεται από μια πόλη με λιμάνι και από μια πόλη που λίγο παραπέρα έχει την Έβερτον. Δύο γήπεδα που χωρίζονται από ένα πάρκο. Το Λίβερπουλ γενικότερα είναι μια όμορφη πόλη αλλά καθόλου εμπορική σχετικά με το Λονδίνο ή το Μάντσεστερ. Ωστόσο το γεγονός ότι διαθέτει την Liverpool την ανεβάζει πολύ.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η Λίβερπουλ διαθέτει τεράστιο brand name κι αυτό από μόνο του μαρτυράει πολλά. Η συγκεκριμένη ομάδα πηγαίνει μπροστά το αγγλικό ποδόσφαιρο και παράλληλα το ίδιο το ποδόσφαιρο χρειάζεται δυνατή τη συγκεκριμένη ομάδα.

Όλα αυτά τα χρόνια η Λίβερπουλ έχει κερδίσει με το μέρος της αρκετές γενιές ανθρώπων. Υποστηρικτές ανά τον κόσμο. Μάλιστα οι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας διαφέρουν πολύ από τους περισσότερους οπαδούς των άλλων ομάδων.

Η φιλοσοφία τους είναι μαγική και μιλάμε για έναν σύλλογο που έχει να πάρει 27 χρόνια πρωτάθλημα αλλά το Άνφιλντ γεμίζει σε κάθε παιχνίδι.

Έτσι, είναι δεδομένο ότι οι νέοι παίκτες της ομάδας που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου ονειρεύονται μια μέρα να παίξουν μπροστά σ’ αυτόν τον κόσμο, να σκοράρουν στα αντίπαλα δίχτυα και γενικότερα να διακριθούν με το liverbirdστο στήθος.

Αρκετοί λένε ότι οι ακαδημίες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για έναν σύλλογο. Ένα κομμάτι που αν λειτουργεί σωστά, τότε ο σύλλογος μπορεί να απογειωθεί. Σαφώς και τα πράγματα είναι έτσι, καθώς κάθε σύλλογος οφείλει να τρέφεται εκτός από τις μετεγγραφές και από τα δικά του παιδιά.

Οι παίκτες των ακαδημιών στο 95% τους είναι ποδοσφαιριστές που αγαπούν και δένονται όσο κανείς με την ομάδα. Είναι έτοιμοι να ριχθούν στη μάχη για το σύλλογο και να εντυπωσιάσουν τους πάντες με τις ικανότητές τους.

Μπορεί να διαθέτουν απειρία και να μην είναι γενικότερα ψημένοι, ωστόσο ένας σύλλογος κερδίζει πράγματα αν φροντίζει τις ακαδημίες του. Η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που δουλεύει με τις ακαδημίες της και όλο αυτό το πλάνο που διαθέτει έχει αρχίσει σιγά-σιγά να έχει αντίκτυπο και στην ιστορία της.

Μην ξεχνάμε των τελευταίο ηγέτη της. Τον Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος προήλθε από τις ακαδημίες του συλλόγου. Ο Τζέραρντ αλλά και όλα τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες και αγαπούν πραγματικά την Λίβερπουλ ονειρεύονται αρχικά μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού τους να μπουν μέσα στο Άνφιλντ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Έπειτα θέλουν να πετύχουν κάποιο γκολ και στην πορεία τα όνειρα συνεχίζονται, καθώς επιδιώκουν και τη διάκριση. Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Είναι αδύνατον ένας νεαρός παίκτης να ζήσει μαζεμένες όλες τις στιγμές που έχει ονειρευτεί.

Έτσι, οι πρώτες στιγμές που εκπληρώνονται για εκείνον είναι η συμμετοχή και το γκολ. Το γκολ στην κερκίδα των φανατικών οπαδών καλύτερα.

Το KOP είναι η κερκίδα που βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της Λίβερπουλ. Μια κερκίδα με σημαίες, πανό και φυσικά με τα υψωμένα κασκόλ όταν ακούγεται απ’ όλο το γήπεδο το «You will never walk alone». Μια κερκίδα που ουσιαστικά δίνει το ρυθμό και στο υπόλοιπο γήπεδο για να δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο.

Κυρίως αυτό ίσχυε τα παλιότερα χρόνια αλλά ακόμα και τώρα το Άνφιλντ δεν έχει χάσει τη μαγεία του. Ήταν και πιστεύω θα παραμείνει μαγική έδρα. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσο σπουδαία υπόθεση θα είναι για ένα παιδί να αγωνιστεί και να σκοράρει μπροστά στο KOP. Νομίζω όνειρο ζωής!

Ένα όνειρο που στις 26/12/2017 κατάφερε να εκπληρώσει ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο πιτσιρικάς είναι 19 ετών και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Λίβερπουλ και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία.

Φέτος και με την μακροχρόνια απουσία του Ναθαναήλ Κλάιν έχει πάρει ευκαιρίες από τον Γιούργκεν Κλοπ και αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο σύλλογο. Ο Άρνολντ μάλιστα στο παιχνίδι με τη Σουόνσι πριν λίγες μέρες κατάφερε να σκοράρει το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League μπροστά στο KOP.

Ένα δυνατό σουτ εντός της περιοχής ήταν ικανό να νικήσει τον Φαμπιάνσκι που μοιραία είδε την μπάλα να αναπαύεται στα δίχτυα του.

Ο Άρνολντ όταν είδε την κατάληξη της φάσης