Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Ιανουαρίου

Φαρμακεία

20/01/2018 09:04

Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Ιανουαρίου
 

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 πμ - πρωί
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΡΙΟ
09:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)
ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450
21:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 23100

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ
ΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)
ΤΗΛ.: 2610-520.772

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε: 20/01/2018 09:04

Τυπώθηκε: 20/01/2018 14:24

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/470008

thebest.gr © 2018

Life&the City
Πώς θα ήταν η διέλευση από την Παλιοβούνα αν αντί για τούνελ υπήρχε... περιπορεία; ΒΙΝΤΕΟΤο σενάριο που φάνταζε επικρατέστερο το 2011
Πώς θα ήταν η διέλευση από την Παλιοβούνα αν αντί για τούνελ υπήρχε... περιπορεία; ΒΙΝΤΕΟ
Αθλητισμός
ΑΠΕ ΜΠΕΟ Κάιλ Χάινς διανύει την πέμπτη διαδοχική σεζόν του στο πλευρό του Ιτούδη στη Μόσχα
Χάινς: "Νίκη με χαρακτήρα αυτή επί του Παναθηναϊκού"
Culture
Την 1η Φεβρουαρίου ο Daniel Day Lewis στην Αθήνα - Στέκεται ξανά στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας ΣπαστικώνΈρχεται για την επίσημη πρεμιέρα της νέας του ταινίας "Αόρατη Κλωστή"
Την 1η Φεβρουαρίου ο Daniel Day Lewis στην Αθήνα - Στέκεται ξανά στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών


Φαρμακεία
Πολιτική
Πάτρα: Κατά της νομιμοποίησης της κάνναβης ο Θ. Τουλγαρίδης-Ημερίδα του ΔήμουΣτην Αγορά Αργύρη στις 24 Ιανουαρίου
Πάτρα: Κατά της νομιμοποίησης της κάνναβης ο Θ. Τουλγαρίδης-Ημερίδα του Δήμου
Κοινωνία
Επιδημίες στην Πάτρα-Που έστελναν τους αρρώστους για να γλιτώσει η πόλη και η ίδρυση του Νοσημάτων Θώρακος-ΦΩΤΟΜια ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιατρική ιστορία της πόλης
Επιδημίες στην Πάτρα-Που έστελναν τους αρρώστους για να γλιτώσει η πόλη και η ίδρυση του Νοσημάτων Θώρακος-ΦΩΤΟ

Αγορά
Μειώθηκε η αδήλωτη εργασίαΤο πρώτο εξάμηνο του 2017
Μειώθηκε η αδήλωτη εργασία



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ήταν νεκρός και δεν το ήξεραν- Μετά από δύο ημέρες έμαθε η οικογένεια Κωνσταντίνου τον θάνατο του Δημήτρη Ήταν νεκρός και δεν το ήξεραν- Μετά από δύο ημέρες έμαθε η οικογένεια Κωνσταντίνου τον θάνατο του Δημήτρη
Πάτρα: Γέννηση μωρού με μέθοδο VBAC - Μια δύσκολη επέμβαση που στέφθηκε από επιτυχία - ΦΩΤΟ Πάτρα: Γέννηση μωρού με μέθοδο VBAC - Μια δύσκολη επέμβαση που στέφθηκε από επιτυχία - ΦΩΤΟ
Πάτρα: Πανικός με δύο γυναίκες σε πολυκατοικία- Η μια απειλούσε να πέσει στο κενό Πάτρα: Πανικός με δύο γυναίκες σε πολυκατοικία- Η μια απειλούσε να πέσει στο κενό
Συγκλονίζει ο συνορειβάτης του Δ. Κωνσταντίνου στις Άνδεις: «Δεν γυρίζω χωρίς το Δημήτρη, η σορός του είναι ακόμα στα 6.900μ."- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Συγκλονίζει ο συνορειβάτης του Δ. Κωνσταντίνου στις Άνδεις: «Δεν γυρίζω χωρίς το Δημήτρη, η σορός του είναι ακόμα στα 6.900μ."- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Ο πιο ήσυχος και ο πιο φιλικός δρόμος της Πάτρας είναι η Θεμιστοκλέους Ο πιο ήσυχος και ο πιο φιλικός δρόμος της Πάτρας είναι η Θεμιστοκλέους
Η χαρά του Γρηγόρη Αλεξόπουλου για την πανελλήνια πρωτιά της συνεργάτιδάς του Αγγελικής Η χαρά του Γρηγόρη Αλεξόπουλου για την πανελλήνια πρωτιά της συνεργάτιδάς του Αγγελικής
Η Ειρήνη βρέθηκε δεμένη με πλαστικές χειροπέδες λέει τώρα ο ιδιωτικός ερευνητής Η Ειρήνη βρέθηκε δεμένη με πλαστικές χειροπέδες λέει τώρα ο ιδιωτικός ερευνητής
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του εκδότη της "Γνώμης" Χρήστου Χριστόπουλου - ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ Πλήθος κόσμου στην κηδεία του εκδότη της "Γνώμης" Χρήστου Χριστόπουλου - ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ
Κι άλλη μαρτυρία για την 44χρονη Ειρήνη- Κομβικής σημασίας το μυστήριο με το κινητό της -ΒΙΝΤΕΟ Κι άλλη μαρτυρία για την 44χρονη Ειρήνη- Κομβικής σημασίας το μυστήριο με το κινητό της -ΒΙΝΤΕΟ
Η Βίκυ Καγιά πάει στο μαιευτήριο! Η Βίκυ Καγιά πάει στο μαιευτήριο!