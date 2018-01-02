Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Ιανουαρίου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Υπεύθ. Φαρμακοποιός
ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΙΟ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055
21:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2610-580147
ΝΕΟ ΕΡΙΝΕΟ
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772