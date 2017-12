Με καλές κριτικές και εμπορική επιτυχία στη Γαλλία έρχεται το φιλμ "Το Σπίτι δίπλα στη θάλασσα"

Τo Γαλλικό φιλμ «Το Σπίτι δίπλα στη θάλασσα - The house by the sea/La Villa» σε σκηνοθεσία του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν έχει ξεκινήσει ήδη από αρχές Δεκεμβρίου να παίζεται στη Γαλλία. Μάλιστα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του το φιλμ έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια σε 196 αίθουσες της Γαλλίας.

Είναι το καλύτερο ξεκίνημα για την νέα αυτή τρυφερή και ευαίσθητη, δημιουργία του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν, δημιουργού του κοινωνικού φιλμ «Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο» που στην Πάτρα είχαμε δει από την Κινηματογραφική Λέσχη.

Αφού άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο Διεθνές Κινηματογαρφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, κέρδισε και το Γαλλικό κοινό και ετοιμάζεται σύντομα, να συγκινήσει και τους Έλληνες θεατές. Θα βγει με το νέο έτος στις αίθουσες σε διανομή της Weird Wave.

«Γεμάτο χάρη και συναίσθημα» - Le Monde

«Ένα ευαίσθητο και συγκινητικό πορτραίτο» - Variety

«Πανέμορφο. Μία από τις καλύτερες ταινίες φέτος στη Βενετία» - La Stampa

«Μια βαθιά συναισθηματική ταινία» - Corriere della Sera

«Μία από τις καλύτερες ταινίες του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν» - Screen

«Φωτεινό, γενναιόδωρο, νοσταλγικό» - Telerama

Σύνοψη:

Σε μια μικρή ακτή κοντά στη Μασσαλία βρίσκεται ένα σπίτι που ανήκει σε έναν ηλικιωμένο άντρα. Τα τρία του παιδιά έχουν μαζευτεί στο πλευρό του για τις τελευταίες του μέρες: η Άντζελα, μια ηθοποιός που ζει στο Παρίσι, ο Ζόζεφ, που έχει ερωτευτεί μια γυναίκα που έχει τα μισά του χρόνια και ο Αρμάν, ο μόνος που έχει μείνει πίσω και λειτουργεί το μικρό οικογενειακό εστιατόριο. Είναι η ώρα για όλους τους να αναμετρηθούν με όσα έχουν κληρονομήσει από τα ιδανικά του πατέρα τους.

Σκηνοθεσία: Ρομπέρ Γκεντιγκιάν

Με τους: Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν, Ζεράρ Μεϊλάν, Αναϊς Ντεμουστιέ.

Σύντομα στους Ελληνικούς κινηματογράφους από την WEIRDWAVE.