Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Δεκεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Δεκεμβρίου
 

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 – ΠΑΤΡΕΩΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 – ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 42
02:00 πμ – πρωί
ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700
21:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΠΑΡΑΛΙΑ
09:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑΣ
09:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39
ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟ
09:00-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2610-992.747

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/12/2017 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/469688

thebest.gr © 2017

Life&the City
Η καθολική κοινότητα της Πάτρας και ο ναός που δεν χτίστηκε ποτέ - ΦΩΤΟΤο Χρονικό της καθολικής κοινότητας
Η καθολική κοινότητα της Πάτρας και ο ναός που δεν χτίστηκε ποτέ - ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Ο Θανάσης ΚαρβουντζήςΜεγάλες προσδοκίες για τον Θανάση Καρβουντζή
Επέστρεψε στον ΝΟΠ και θα είναι η αιχμή του δόρατος στην επίθεση
Culture
Ο Πατρινός Αντώνης Σκιαθάς στη συλλογική έκδοση «Ξαφνικά Παραμύθια»Κυκλοφορούν με την Εφημερίδα των Συντακτών
Ο Πατρινός Αντώνης Σκιαθάς στη συλλογική έκδοση «Ξαφνικά Παραμύθια»


Φαρμακεία
Πολιτική
Κώστας Πελετίδης: Η σκέψη μας βρίσκεται στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΤο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του δημάρχου Πατρέων
Κώστας Πελετίδης: Η σκέψη μας βρίσκεται στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Κοινωνία
Κι όμως αυτό που βλέπετε κάποτε ήταν... ιατρείο- ΦΩΤΟΣτην πλαζ της Πάτρας
Κι όμως αυτό που βλέπετε κάποτε ήταν... ιατρείο- ΦΩΤΟ

Αγορά
Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματαΤι προβλέπει η απόφαση Σταθάκη
Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Αμβρόσιος κρέμασε πανό διαμαρτυρίας στη Φανερωμένη Αιγίου και κάνει επίθεση στον Τσίπρα! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Ο Αμβρόσιος κρέμασε πανό διαμαρτυρίας στη Φανερωμένη Αιγίου και κάνει επίθεση στον Τσίπρα! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Μπήκε το νερό στο αυλάκι για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Αχαΐας - Μανωλόπουλος στο thebest.gr: Οφείλουμε μια συγνώμη στην Πάτρα Μπήκε το νερό στο αυλάκι για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Αχαΐας - Μανωλόπουλος στο thebest.gr: Οφείλουμε μια συγνώμη στην Πάτρα
Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από τον θάνατο της 17χρονης στην Κλειτορία-Αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από τον θάνατο της 17χρονης στην Κλειτορία-Αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος
Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα
ΤΟΣΟ κοστίζει μια εκδρομή στα Καλάβρυτα –Είναι τελικά ακριβό σπορ το σκι; ΤΟΣΟ κοστίζει μια εκδρομή στα Καλάβρυτα –Είναι τελικά ακριβό σπορ το σκι;
Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 18χρονης στην Κλειτορία Καλαβρύτων Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 18χρονης στην Κλειτορία Καλαβρύτων
«Η πρώτη των πρώτων» στις Πανελλαδικές Μυρσίνη Χαμακιώτη μιλά για τα "θέλω" που έγιναν "μπορώ" «Η πρώτη των πρώτων» στις Πανελλαδικές Μυρσίνη Χαμακιώτη μιλά για τα "θέλω" που έγιναν "μπορώ"
Πού θα κάνετε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς; Επιλέξαμε τα πιο αναμενόμενα της Πάτρας Πού θα κάνετε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς; Επιλέξαμε τα πιο αναμενόμενα της Πάτρας
Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών
Έμεινε άνεργη πριν λίγες ημέρες και μέσα σε λίγα 24ωρα κέρδισε τη λοταρία του Υπ. Οικονομικών και το λαχείο! Έμεινε άνεργη πριν λίγες ημέρες και μέσα σε λίγα 24ωρα κέρδισε τη λοταρία του Υπ. Οικονομικών και το λαχείο!