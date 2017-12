Έρχεται στην Αθήνα η Σάλι Πότερ για την πρεμιέρα του νέου της φιλμ «The Party»

Η νέα αξιόλογη κινηματογραφική δημιουργία της Σάλι Πότερ «The Party» βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες από την Feelgood, στις 28 Δεκεμβρίου 2017.

H Janet (Kristin Scott Thomas) είναι πολιτικός και μόλις πήρε μία σημαντική προαγωγή. Στη βραδιά που διοργανώνει με τον σύζυγο της Bill (Timothy Spall) στο κομψό της λονδρέζικο σπίτι τους, οι προσκεκλημένοι είναι λίγοι και εκλεκτοί, οι εξελίξεις όμως θα είναι πολλές και μάλλον άκομψες…

Η καταξιωμένη δημιουργός Sally Potter του «Orlando» επέστρεψε με ένα πολύ ιδιαίτερο…Party, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου (Επίσημο Διαγωνιστικό) ενώ ήταν και η ταινία λήξης του πρόσφατου Διεθνούς Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Η αριστουργηματική ασπρόμαυρη κωμωδία ηθών διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο σε ένα λονδρέζικο σπίτι με πρωταγωνιστές τους γνωστούς ηθοποιούς Kristin Scott Thomas (The English Patient, Gosford Park, Ο Γητευτής των αλόγων), Timothy Spall (Secret & Lies), Bruno Ganz (Wings of Desire, H Πτώση, Η Σκόνη του Χρόνου και Μία Αιωνιότητα και μία μέρα του Θόδωρου Αγγελόπουλου), Patricia Clarkson (Far from Heaven, The Station Agent), Cillian Murphy (Inception), Cherry Jones (The Village) και Emily Mortimer (Match Point).

Η ταινία γυρίστηκε εν μέσω του δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές αιχμές της μοιάζουν προφητικές για την κρίση ταυτότητας της βρετανικής κοινωνίας, όπως εκφράζεται εν όψει του Brexit.

Το καλογραμμένο σενάριο αποθεώνεται χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών και ο γρήγορος ρυθμός υπηρετεί άψογα το καυστικό χιούμορ που διαπερνάει όλη την ταινία.

Μία συμπυκνωμένη σε 71 μόλις λεπτά αστική τραγωδία με περιτύλιγμα πνευματώδους κωμωδίας και μια, όσο κι αν μοιάζει ασύμβατο, εκρηκτική βρετανική καρδιά, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

H διάσημη Βρετανίδα σκηνοθέτρια Σάλι Πότερ αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα στις 4 Ιανουαρίου 2018.

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει ένα πλήρες αφιέρωμα στο έργο της (4-10 Ιανουαρίου), με αφορμή την έξοδο της νέας της ταινίας «Τhe Party» σε συνεργασία με την Feelgood Entertainment. Την Πέμπτη 4/1, η Σάλι Πότερ θα προλογίσει την προβολή των 8 μ.μ. και μετά το τέλος του «Party» θα ακολουθήσει Q&A – ερωτήσεις και απαντήσεις με το κοινό.

Συντελεστές

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Sally Potter

Παίζουν: Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, June Cherry, Bruno Ganz, Emily Mortimer, Cillian Murphy

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Alexey Rodionov

Μοντάζ: Anders Refn, Emilie Orsini

Κοστούμια: Jane Petrie.

*Το φιλμ ενδέχεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.