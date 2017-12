Μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών

Στις καθιερωμένες βραβεύσεις που απονείμει η Ακαδημία Αθηνών στο τέλος κάθε έτους, το Πανεπιστήμιό Πατρών είχε και εφέτος διπλή παρουσία.Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:



Στην Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2017, απονεμήθηκαν:

Βραβείο «Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη», αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, για πρωτότυπη μαθηματική εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών Μιχαήλ Βραχάτη για την εργασία του Generalization of the Bolzano theorem for simplices [Topology and its Applications 202 (2016) 40-46]. Συγχαίρουμε τον συνάδελφο Καθηγητή για την ιδιαίτερη αυτή διάκριση!

Το ένα από δύο βραβεία «Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου» στον απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας κ. Γρηγόριο Μπαλλά. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στους ικανότερους, στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Συγχαίρουμε τον κ. Μπαλλά για τη σημαντική αυτή διάκριση, καθώς και τον Καθηγητή του μαθήματος, κ. Ευστάθιο Στείρο, για την συμβολή του στην εκπαίδευση των φοιτητών μας.