Boxing Day 2017: Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και στο Betmarket τα υποδεχόμαστε φορώντας τα γιορτινά μας, με καθημερινά κείμενα.

Μέχρι και το τέλους του έτους, κάθε πρωί, θα κινούμαστε σε Βρετανικούς ρυθμούς, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα στοιχεία, στατιστικά και ιστορίες από τους… ασταμάτητους αυτό τον καιρό Βρετανούς.

Ξεκινάμε σήμερα τα αφιερώματα στην Boxing Day 2017, που θα διεξαχθεί στις 26 Δεκεμβρίου 2017, με την παρουσίαση της Πρέμιερ Λιγκ.

Τι συνέβη πέρσι

Το γεγονός της αγωνιστικής ήταν η επιστροφή του Ποκετίνο στη Σαουθάμπτον, ως αντίπαλος. Η νυν ομάδα του, Τότεναμ πέρασε με το εμφατικό 1-4, στο δεύτερο διπλό με το ίδιο σκορ και τρίτο με over στη Χριστουγεννιάτικη αγωνιστική.

Η Γουέστ Χαμ κέρδισε με το ίδιο σκορ στην έδρα της Σουόνσι, ενώ η Σίτι κέρδισε με 0-3 στη Χαλ. Τέσσερα ήταν συνολικά τα διπλά, κέρδισε και η Έβερτον με 0-2 στη Λέστερ.

Μόλις μια ισοπαλία, αυτή ανάμεσα σε Γουότφορντ και Κρίσταλ Πάλας, ενώ τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια έληξαν με νίκες των γηπεδούχων.

Από τους πέντε άσους, οι τρεις ήρθαν με no goal, ένα με 3-1, ενώ η Λίβερπουλ κέρδισε τη Στόουκ με 4-1! Τρίτη εμφάνιση του συγκεκριμένου σκορ, σε δέκα αγώνες!

Κάτι από το παρελθόν

Πέρσι τον Δεκέμβριο, λίγες ημέρες πριν τη Boxing Day και το ταξίδι της στη Γουότφορντ η Κρίσταλ Πάλας προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Νέος τεχνικός ανέλαβε ο Σαμ Αλαρντάις που οδήγησε την Πάλας σε μια παραμονή που τότε, παραμονές Χριστουγέννων, έμοιαζε πολύ δύσκολη.

Ο Big Sam αποχώρησε για προσωπικούς λόγους από την Κρίσταλ Πάλας στο τέλος της σεζόν, για να επιστρέψει στους πάγκους φέτος, πάλι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ο ίδιος ανέλαβε την ομάδα της Έβερτον.

Ξεχωριστά στατιστικά της Boxing Day

* Η Κρίσταλ Πάλας έχει μόλις δύο νίκες στις τελευταίες οκτώ Boxing day. Η πιο πρόσφατη το 2013.

* Αήττητη στις πέντε τελευταίες Boxing Day η Εβερτον (3-2-0).

* Εξι φορές έχει βρει δίχτυα σε Boxing Day ο Ζερμέιν Ντεφόε, που φέτος φορά τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

* Η Γουέστ Μπρομ έχει ηττηθεί στις τρεις τελευταίες Boxing Day.

* Me 19 νίκες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα με τις περισσότερες νίκες σε Boxing Day.

* Από το 1998 έχει να κερδίσει σε Boxing Day η Λέστερ, μια ισοπαλία και επτά ήττες έκτοτε.

Στατιστική απεικόνιση πρωταθλήματος

Ισορροπία μεταξύ των σημείων, στο 45,6% οι άσοι, δεύτερα τα διπλά με 31,1% ποσοστό επιβεβαίωσης και τελευταίες οι ισοπαλίες, με το χαμηλό 23,3% .

Η έκπληξη είναι το μεγάλο ποσοστό στα No Goal, τα οποία συναντάμε στο 56,7% των αγώνων, την ώρα που τα under υπερτερούν των over με 50,5% έναντι 49,5%.

Στα στατιστικά ημιχρόνου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ομάδα με τις καλύτερες επιδόσεις στο πρώτο μέρος, ενώ η Μάντσεστερ Σίτυ αυτή που τα πηγαίνει καλύτερο στο δεύτερο. Η Σίτυ Μάλιστα έχει το εντυπωσιακό 9-0-0 στα εντός έδρας δεύτερα ημίχρονα. Ένα άλλο μηδέν με ενδιαφέρον, είναι οι μηδέν νίκες σε εκτός έδρας δεύτερα ημίχρονα για τη Στόουκ.

Αναφορικά με το αγαπημένο τέταρτο για σκοράρισμα, σχεδόν το 22% των τερμάτων στην κατηγορία έχει σημειωθεί από το 75ο λεπτό και μετά. Αντίθετα τα λιγότερα γκολ έχουν μπει στο πρώτο τέταρτο.

Αν πάλι ψάχνεται μια ομάδα που σκοράρει νωρίς, η Λέστερ έχει πετύχει 6 γκολ στα πρώτα 15 λεπτά των παιχνιδιών της. Η Στόουκ από την άλλη έχει μηδέν στο ίδιο διάστημα.

Η Μάντσεστερ Σίτι, με 12 τέρματα, είναι αυτή που σκοράρει συχνότερα στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου.

Τέλος, Γουότφορντ και Γουέστ Χαμ είναι οι ομάδες που έχουν δεχτεί τα περισσότερα γκολ στη λήξη των παιχνιδιών τους!

Η ομάδα έκπληξη

Το να είναι στην κορυφή σίγουρα δεν είναι έκπληξη. Το να «σπαέι» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να κοντεύει να… τελειώσει τον τίτλο πριν καν μπει το 2018, σίγουρα δεν το περίμεναν πολλοί. Για την εκπληκτική Μάντσεστερ Σίτι ο λόγος, τη… Βρετανική εκδοχή της φανταστικής Μπαρτσελόνα, που φτιάχνει ο Γκουαρδιόλα

Η ομάδα που περιμέναμε το κάτι παραπάνω

Τρεις οι υποψήφιοι για το… βραβείου του χειρότερου. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι υποψήφια η ουραγός Σουόνσι, που δείχνει κακό πρόσωπο από το ξεκίνημα της σεζόν.

Δεύτερη υποψηφιότητα αυτή της Τσέλσι, με την περσινή πρωταθλήτρια να βρίσκεται πολύ μακριά από τη μάχη του τίτλου.

Και τρίτη η… συνήθης ύποπτος τα τελευταία χρόνια, Άρσεναλ. Άλλη μια χρονιά που ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του Βενγκέρ μοιάζει απλά η έξοδος στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.

