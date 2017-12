ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Καθιερωμένα η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ιδανική για κινηματογραφικές εξόδους και οι εταιρείες διανομής και τις φετινές γιορτές θα μας αποζημιώσουν προσφέροντας μας πολλές και ωραίες σινε-επιλογές φέτος.

Κατ’ αρχάς ήδη θα έχετε δει και στην τηλεόραση το teaser - τρέιλερ του «The Greatest Showman» και θα σας έχει εντυπωσιάσει. Πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό φιλμ (διανομή από την Odeon) που κάνει πρεμιέρα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, με κεντρικό ήρωα τον πρωτεργάτη και οραματιστή καλλιτέχνη Φ.Τ. Μπάρνουμ, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και τελικά δημιούργησε ένα μαγευτικό υπερθέαμα που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Τον ρόλο υποδύεται ο δηλωμένος λάτρης του είδους του μιούζικαλ (θυμηθείτε πόσο καλός ήταν στους «Άθλιους») και ένας από τους πιο σέξι άνδρες για το 2017 σύμφωνα με το περιοδικό People, Χιου Τζάκμαν. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Γκρέισι, συμπρωταγωνιστούν ο Ζακ Έφρον, η Ζεντάγια, η Μισέλ Ουίλιαμς και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον ενώ τα τραγούδια έχουν γράψει οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Μπενζ Πάσεκ και Τζάστιν Πολ του λατρεμένου “La La Land”.

Η ταινία που αναμένεται να κάνει εμπορική επιτυχία, είναι ήδη υποψήφια για 3 Golden Globes –Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ/κωμωδία. O σώουμαν Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) ήταν ο δημιουργός του the Barnum & Bailey Circus. Κριτική του deadline.com εκθειάζει τον Χιου Τζάκμαν ότι χορεύει και τραγουδά υπέροχα στο οικογενειακό αυτό μιούζικαλ.

Τις πρώτες μέρες του 2018 και πιο συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου, αναμένεται να δούμε από την UIP τη νέα ταινία του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν «Downsizing – Μικρόκοσμος» με τον Ματ Ντέιμον και την Κρίστεν Γουίγκ ως ζευγάρι που παίρνει την παράτολμη όσο και παράλογη απόφαση να μικρύνουν σε μέγεθος τους εαυτούς τους με απίστευτες συνέπειες και αποτελέσματα. Πρόκειται για sci fi σάτιρα που στις ΗΠΑ κάνει πρεμιέρα ακριβώς τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Στο φιλμ που έχει πάρει γενικά καλές κριτικές (B+ από το Entertainment Weekly) παίζουν και ο Κριστόφ Βαλτς, κάτοχος 2 βραβείων Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου η Βιετναμέζα ηθοποιός – αποκάλυψη Χονγκ Τσάου, η οποία προβλέπεται όπως λέγεται, να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου β΄γυναικείου ρόλου.

Στις ταινίες που παίζονται τα φετινά Χριστούγεννα στις σκοτεινές αίθουσες και το πολυσυζητημένο λόγω της αντικατάστασης των σκηνών του Κέβιν Σπέισι, φιλμ «Όλα Τα Λεφτά Του Κόσμου - All The Money in The World» σε σκηνοθεσία του βετεράνου Ρίντλει Σκοτ (ξεκίνησε να προβάλλεται από 21 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα και στην Πάτρα από την Odeon, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ). Tον ρόλο που έκανε ο Σπέισι ανέλαβε ο βετεράνος ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ. Συμπρωταγωνιστούν οι Μαρκ Ουόλμπεργκ και Μισέλ Ουίλιαμς.

Το στόρι έχει να κάνει με την απαγωγή τη δεκαετία του ’70, του Τζον Πολ, εγγονού του Τζον Πολ Γκέτι, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, ενός πανίσχυρου, δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα πετρελαίου αλλά και συνάμα απίστευτα μίζερου, απρόσωπου και τσιγκούνη, ο οποίος αρνείται ευθαρσώς και δημοσίως να πληρώσει τα λύτρα στους απαγωγείς για να σώσει τη ζωή του αγαπημένου του εγγονού.

Δεν θα λείψουν και οι ελληνικές ταινίες από το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραμμα των σκοτεινών αιθουσών. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου θα βγει το «Τhe Bachelor 2» από την Village. Είναι η συνέχεια της 1ης ταινίας που είχε «σκίσει» ξεπερνώντας τα 100.000 εισιτήρια. Στη νέα ταινία που επίσης είναι ένα κατά κάποιο τρόπο εγχώριο «The Hangover», παίζουν από τον Ηλία Μελέτη που είναι ο γαμπρός, ο οποίος παντρεύεται στην Κρήτη, και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη έως τον Θανάση Βισκαδουράκη, τον Νίκο Βουρλιώτη, τον «δικό» μας Τόνι Σφήνο, τον Γιώργο Μαυρίδη που κάνει και μία γυμνή εμφάνιση - έκπληξη, την Βασιλική Τρουφάκου, τον Δημήτρη Πιατά και τον Νίνο Ξυπολιτά. Φόντο αυτή τη φορά ένας γάμος στα Σφακιά!

Η άλλη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή που ήδη ξεκίνησε να παίζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2017 σε διανομή της Feelgood, είναι η γλυκόπικρη «Τζαμάικα» του Ανδρέα Μορφονιού με δύο ιδιαίτερα συμπαθείς ηθοποιούς, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τον Φάνη Μουρατίδη στους ρόλους δύο αποξενωμένων αδελφών. Ο Φάνης Μουρατίδης υποδύεται έναν διάσημο παρουσιαστή της τηλεόρασης που ζει κάθε μέρα σα να είναι η τελευταία. Οι δυο τους μετά το θάνατο της μητέρας τους, θα έρθουν και πάλι κοντά. Το τραγούδι τίτλων τέλους της ταινίας ερμηνεύει ο Χρήστος Μάστορας από το γκρουπ Μέλισσες ενώ στο σάουντρακ μετέχει και η Γιώτα Νέγκα.

Tη φετινή Χριστουγεννιάτικη περίοδο προβάλλεται σε διανομή της Σπέντζος και μία κοινωνική, πολεμική ταινία, «Ο Στόχος – The Man with the Iron Heart», διάρκειας 119 λεπτών (μία συμπαραγωγή των ΗΠΑ, Αγγλίας, Γαλλίας και Βελγίου) σε σκηνοθεσία: Cedric Jimenez, που έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα του Λοράν Μπινέ "HHhH - Himmlers Hirn heisst Heydrich " που κυκλοφορεί και στα Ελληνικά από τις Εκδόσεις Κέδρος.

Παίζουν οι Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’ Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska, κ.α. Το στόρι εκτυλίσσεται το 1942 στην κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία. Δύο Τσεχοσλοβάκοι μέλη της Αντίστασης και σταλμένοι από το Λονδίνο φτάνουν στην Πράγα με αποστολή να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, «το ξανθό κτήνος», τον «δήμιο της Πράγας», τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ. Πρόκειται για την Επιχείρηση Ανθρωποειδές, μία από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.

Βέβαια μπαίνοντας το 2018 αρχίζει και ο χορός των βραβεύσεων ενόψει των Όσκαρ.

Η «Αόρατη κλωστή» του Paul Thomas Anderson με τον 3 φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα κάνει την πρεμιέρα της στην Ελλάδα την 1η Φεβρουαρίου 2018, μία εβδομάδα αργότερα το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου – Call me by your Name» του Λούκα Γκουντανίνο με τον γόη Άρμι Χάμερ και τον πρωτοεμφανιζόμενο Τιμοτέ Σαλαμέ να είναι υποψήφιος τόσο για το βραβείο της Ένωσης Ηθοποιών όσο και για Χρυσή Σφαίρα και να θεωρείται φαβορί και για Όσκαρ, ενώ στις 18 Ιανουαρίου 2018 μας έρχεται «Η πιο σκοτεινή ώρα» (από την UIP) με το απόλυτο φαβορί Γκάρι Όλντμαν στον εμβληματικό και απαιτητικό ρόλο του Ουίνστον Τσώρτιλ. «Όταν ήμουν παιδί στο Λονδίνο αυτό που θυμάμαι να λένε είναι ότι ο Τσώρτσιλ υπήρξε ο Σωτήρας μας», δήλωσε στο περιοδικό Time ο Γκάρι Όλντμαν.

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 μας έρχεται το «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ για τα Pentagon Papers και την Μέριλ Στριπ στο ρόλο της εκδότριας της εφημερίδας The Washington Post, Catharine Graham και συμπρωταγωνιστή της τον Τομ Χανκς. Η Αμερικάνική Vogue στο τεύχος Δεκεμβρίου αφιερώνει το εξώφυλλο και κεντρικό της θέμα στην ασυναγώνιστη Στριπ με αφορμή την συγκεκριμένη ταινία.

Τον Ιανουάριο και πιο συγκεκριμένα από τις 4/1 θα δούμε από την Tanweer το “Molly’s Game” του Άαρον Σόρκιν με την Τζέσικα Τσαστέιν ως απόφοιτο νομικής του Χάρβαρντ που θα στήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση πόκερ! Μαζί της συμπρωταγωνιστεί ο γοητευτικός μαύρος ηθοποιός Ίντρις Έλμπα. Το φιλμ είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του τιμημένου με Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το «The Social Network», Άαρον Σόρκιν.

Στις 28/12 βγαίνει στις αίθουσες η κωμωδία και με κάποια δραματικά στοιχεία «The Party – Το πάρτι» της Σάλι Πότερ με ένα all-star καστ (Κριστίν Σκοτ Τόμας, Πατρίσια Κλάρκσον, Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μόρτιμερ, Τίμοθι Σπολ, κ.α.). Το καλλιτεχνικό αυτό φιλμ προβλήθηκε στο φετινό Φεστιβάλ του Βερολίνου και της Θεσσαλονίκης.

Για τους λάτρεις των θρίλερ, 4 Ιανουαρίου 2018 στις σκοτεινές αίθουσες θα δούμε το «Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο Κλειδί – Insidious: The Last key», συνέχεια της γνωστής και επιτυχημένης τριλογίας τρόμου. Στη νέα ταινία σε σκηνοθεσία: Adam Robitel επιστρέφει η βετεράνος Δρ. Elise Rainier (Lin Shaye), η ευφυής παραψυχολόγος που πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει το πιο τρομακτικό και προσωπικό της κυνήγι φαντασμάτων, μέσα στο δικό της σπίτι .Παίζουν οι: Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus Henderson.

Τέλος καταφθάνει 25 Ιανουαρίου ο πάντα «ανήσυχος» καλλιτεχνικά Τζέιμς Φράνκο με το «The Disaster Artsit» επίσης μεγάλης Οσκαρικής φημολογίας και το «Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» με την Φράνσες Μακ Ντόρμαντ και τον Σαμ Ρόκγουελ (18/1) σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Μακ Ντόνα. Η ταινία με βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο, είναι υποψήφια για 6 Χρυσές Σφαίρες, στις κατηγορίες: Καλύτερη Ταινία – Δράμα, Καλύτερη Ηθοποιός σε Δράμα (Φράνσις Μακντόρμαντ), Β' Ανδρικός Ρόλος (Σαμ Ρόκγουελ), Καλύτερη Σκηνοθεσία (Μάρτιν Μακ Ντόνα), Καλύτερο Σενάριο αλλά και Καλύτερη Μουσική.

Το παραμυθένιο «Wonderstruck" του Τοντ Χέινς με την Τζουλιάν Μουρ, τον πιτσιρικά του «Πιτ & ο δράκος του» Όακες Φίγκλει και την μικρούλα Μίλισεντ Σίμοντς θα μας έρθει 11/1 από την Seven Films ενώ το «I Tonya» σε σκηνοθεσία Graig Gillespie στις 25/1 από την Seven Films, με την Μάργκο Ρόμπι στον ρόλο της πολυσυζητημένης σκιέρ Tonya Harding που ενεπλάκη στο σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τον περίεργο τραυματισμό της συναθλήτριας της Νάνσι Κέριγκαν στους Ολυμπιακούς του Λιλεχάμερ της Νορβηγίας το 1994, (η Margot Robbie επίσης ακούγεται δυνατά για τα Όσκαρ).

Περιμένουμε και την νέα ταινία του Τάσου Μπουλμέτη «1968» όπου την μουσική υπογράφει και πάλι η Ευανθία Ρεμπούτσικα ενώ έχει μία συμμετοχή και ο θρύλος της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Πατρινός Βασίλης Γεωργίου (διανομή από Feelgood) ενώ 21 Δεκεμβρίου βγήκε και το κοινωνικό φιλμ «The Florida project» του Σον Μπέικερ με τον Γουίλεμ Νταφόε και την πιτσιρίκα Μπρούκλιν Πρινς που έχει επίσης λάβει εξαιρετικές κριτικές (το φόντο του στόρι είναι ένα μοτέλ όπου βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι). Τέλος θα προβληθεί και η περιπέτεια «The Commuter - Ο Επιβάτης», σε σκηνοθεσία: Jaume Collet-Serra (Non-Stop, Unknown, Orphan). Με τους Liam Neeson, Vera Farmiga και Sam Neill. Το νέο αυτό φιλμ του Ζομ Κολέ Σερά αναμένεται στις 11 Ιανουαρίου 2018 από την Σπέντζος).

Στην συνήθη διαδρομή με το τρένο ενώ επιστρέφει σπίτι του ο μάνατζερ Μάικλ ΜακΚόλει, θα γνωρίσει μια επιβάτιδα, η οποία του συστήνεται ως Τζοάνα και του κάνει μία δελεαστική πρόταση: να βρει ποιος επιβάτης του τρένου δεν είναι τακτικός, με ανταμοιβή ένα απίστευτο οικονομικό έπαθλο. Στην πορεία ο Μάικλ θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μίας παράξενης συνωμοσίας.

*Τέλος να προσθέσουμε πως την Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα οι σινεφίλ (για όσους ακόμα δεν τα έχουν δει) θα έχουν την ευκαιρία ν' απολαύσουν στις Πατρινές κινηματογραφικές αίθουσες τον "Καζαντζάκη" του Γιάννη Σμαραγδή που ήδη έχει φτάσει τα σχεδόν 210.000 εισιτήρια, το "Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές" του Κένεθ Μπράνα που έχει αγγίξει τα 325.000 εισιτήρια, την Χριστουγεννιάτικη κωμωδία για ενήλικες "Α Bad Moms Christmas, Μαμάδες με κακή διαγωγή, Χριστούγεννα εκτός ελέγχου" όπου παίζει και η Σούζαν Σάραντον, το καινούριο φιλμ του πάντα εργατικού και δημιουργικού Γούντι Άλεν "Wonder Wheel" με την Κέιτ Γουίνσλετ και φυσικά το ολοκαίνουριο φιλμ του Star Wars - Πολέμου των άστρων, "The Last Jedi" σε σκηνοθεσία Ριάν Τζόνσον με τον Μαρκ Χάμιλ (διανομή από την Feelgood) που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό. Στη χώρα μας ήδη τα εισιτήρια από τις 14 Δεκεμβρίου 2017 που έκανε πρεμιέρα η εντυπωσιακή ταινία που συγκινεί λόγω και της τελευταίας εμφάνισης της Κάρι Φίσερ, έχουν ξεπεράσει τα 130.000.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ