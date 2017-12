Εβδομήντα τραγούδια στην κούρσα των φετινών Όσκαρ

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι 70 τραγούδια διαγωνίζονται προς το παρόν για τις υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Τα τραγούδια είναι λιγότερα από τα συνολικά 93 που είχαν επιλεγεί πέρυσι, ωστόσο ο αριθμός τους είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με το 2010, όταν οι υποψηφιότητες για Όσκαρ προέκυψαν από 40 τραγούδια.

Σύμφωνα με το Variety, αρκετά είναι τα ποπ κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως το "I Don't Wanna Live Forever" της Τέιλορ Σουίφτ με τον Ζέιν Μαλίκ από την ταινία "Fifty Shades Darker", το "The Star" της Μαράια Κάρεϊ από την ομότιτλη animation ταινία και το "Home" του Νικ Τζόνας από την ταινία κινουμένων σχεδίων "Ferdinand" που ξεκινά από 21 Δεκεμβρίου 2017 να προβάλλεται στην Ελλάδα.

Άλλοι γνωστοί ερμηνευτές που εμφανίζονται στον κατάλογο των συνθετών που θα διεκδικήσουν μία θέση στις υποψηφιότητες για Όσκαρ είναι η Σάρα Μπαρίλες (με ένα τραγούδι από την ταινία «Battle of the Sexes»), ο Έλβις Κοστέλο ("Film Stars Don't Die in Liverpool" όπου πρωταγωνιστεί η Ανέτ Μπένινγκ), η Μέρι Τζέι Μπλάιτζ ("Mudbound"), o Common ("Marshall"), ο Κρις Κορνέλ ("The Promise"), ο Ντιρκς Μπέντλεϊ ("Only the Brave"), ο Ράιαν Τέντερ ("A Inconvenient Sequel"), κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ

*Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 23 Ιανουαρίου 2018.