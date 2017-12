Τον Νοέμβριο του 2018 έρχεται από την Ντίσνει "Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια" -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

Στις πλέον αναμενόμενες νέες κινηματογραφικές ταινίες του 2018 που ωστόσο θα αργήσει λίγο να βγει (έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου 2018 από την εταιρεία Feelgood, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ) είναι ο «Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια - The Nutcracker and the Four Realms». Πρόκειται για μία μεγάλη live-action παραμυθένια ταινία της Disney, που είναι διασκευή του γνωστού παραμυθιού του E.T.A. Hoffmann από την Πρωσία (1776-1822) και φυσικά του περίφημου μπαλέτου του Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο κόσμο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο 71χρονος Σουηδός δημιουργός Lasse Hallström, γνωστός από ταινίες όπως «My Life as a Dog» το 1985, «Cider House Rules – Θέα στον ωκεανό» το 1999, «What's Eating Gilbert Grape» το 1993, «Chocolat» με την Ζιλιέτ Μπινός το 2000 και «Αγεφύρωτες σχέσεις» το 2005 με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Μόργκαν Φρίμαν.

Στην ταινία «Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια» πρωταγωνιστούν οι Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren και ο Morgan Freeman.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, με υπότιτλους και σε 3D.

Το συγκεκριμένο φιλμ συγκαταλέγεται στα πλέον αναμενόμενα του 2018 όπως διαβάσαμε και στο πρόσφατο τεύχος - αφιέρωμα του Αμερικανικού περιοδικού Entertainment Weekly.

*Ακολουθεί το διαφημιστικό τρέιλερ της ταινίας με υπότιτλους και το μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ