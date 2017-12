Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι τίτλοι για το 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι το 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (15 - 25/2/2018) θα ανοίξει με το «Isle of Dogs» του Γουές Αντερσον, η Μπερλινάλε ανακοίνωσε και τους πρώτους τίτλους που θα συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα της προσεχούς διοργάνωσης αλλά και στο τμήμα Berlinale Special Gala.

Το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ, τη Χρυσή Άρκτο, θα διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων, το γαλλικό «Eva» του Μπενουά Ζακό με πρωταγωνιστές τους Ιζαμπέλ Ιπέρ και Γκασπάρ Ουλιέλ, η νέα ταινία του Γκας Βαν Σαντ με τίτλο «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot» και πρωταγωνιστές τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόνα Χιλ και Ρούνεϊ Μάρα, το «Dovlatov» του Ρώσου Αλεξέι Γκερμάν Τζ., το «Twarz» της Πολωνής Μαλγκορζάτα Σουμόφσκα και το «Figlia Mia» της Ιταλίδας Λάουρα Μπισπούρι, καθώς και δύο Γερμανικές παραγωγές σε σκηνοθεσία του Τόμας Στούμπερ και το «Mein Bruder heibt Robert und ist ein Idiot» του Φίλιπ Γκρόνινγκ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και δύο ακόμα ταινίες που θα παρουσιαστούν στις ειδικές προβολές του Φεστιβάλ: το «The Bookshop» της Ισπανίδας Ιζαμπέλ Κοιξέ και το Γερμανικό «Das schweigende Klassenzimmer» του Λαρς Κράουμε.

Το φετινό Πανόραμα θα φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας της Ευαγγελίας Κρανιώτη «Obscuro Barocco». Η Ελληνίδα σκηνοθέτιδα του βραβευμένου και πολυταξιδεμένου «Exotica, Erotica, Etc.», επιστρέφει στο Βερολίνο με ένα νέο ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει στοιχεία μυθοπλασίας και έχει θέμα τη μεταμόρφωση σε μία πόλη των άκρων: το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στις υπόλοιπες επιλογές του φετινού Πανοράματος, συναντάμε, μεταξύ άλλων, το Γερμανικό ντοκιμαντέρ «Zentralflughafen THF» του Καρίμ Αϊνούζ που παρακολουθεί την καθημερινότητα των προσφύγων που έχουν εγκλωβιστεί στο βερολινέζικο αεροδρόμιο, το «Profile» του Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ, μία αμερικανική παραγωγή με ηρωίδα μία δημοσιογράφο που διεισδύει για ρεπορτάζ στον ISIS, το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Yocho» του Κιγιόσι Κουροσάουα και το «That Summer», το νέο του ντοκιμαντέρ του Σουηδού Γκόραν Ούγκο Ολσον με θέμα την καλλιτεχνική κοινότητα στα Χάμπτονς τη δεκαετία του '70.

Πηγή: ΑΠΕ