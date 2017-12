Εκδήλωση για την φυσιοθεραπεία και τη διατροφή διοργάνωσε ο Απόλλωνας Πάτρας-ΦΩΤΟ

Εκδήλωση με θέμα: «Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και η διατροφή στην αθλητισμό», διοργάνωσε ο Απόλλων Πάτρας το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017. Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης αναπτύχθηκε το θέμα: Η αξία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης στην έγκαιρη πρόληψη και αποκατάσταση παθήσεων του μυοσκελετικού των αθλητών. Την εισήγηση έκανε ο Γιώργος Μώρος, RN, PT MSc (Health Care Manage), διευθύνων σύμβουλος ομίλων φυσικοθεραπευτηρίων «ΜΩΡΟΣ Α.Ε.».

Στο δεύτερο μέρος η Κρίστελ Βουρνά, Διατροφολόγος με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή, Bachelor in Sport and exercise Science (sport nutricion) & Master in human performance, ανέπτυξε το θέμα: «Ο ρόλος της διατροφής στον αθλητισμό».

Οι παρευρισκόμενοι γονείς και κηδεμόνες αθλητών είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στους δύο καλεσμένους του Απόλλωνα Πάτρας και να λύσουν απορίες τους σχετικά με το μυοσκελετικό των αθλητών, τον ιδανικό χρόνο που μπορεί να φάει ένας αθλητής μετά από αγωνιστική δραστηριότητα κ.ά.

Παράλληλα, στο χώρο του κλειστού αθλητικού κέντρου στήθηκε μπουφές με τοπικά προϊόντα που συνθέτουν ένα υγιεινό πρωινό και ειδικά για παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Τα προϊόντα διατέθηκαν από τους παρακάτω χορηγούς: Μυλωνάς grande, Γεώργιος Παπαγεωργίου –ο οποίος πρόσφερε το γιαούρτι-, Χρήστος Μπακαλάρος με τον χυμό ρόδι bacfresh, μέλι Γιαχαλή από το Πετροχώρι Αχαΐας, Φρουτεμπορική, Loux, σπιτικές μαρμελάδες Iamvi, τον Δ. Φάκαλο για το catering και τον Ανδρέα Αδαμόπουλο για την προσφορά της οθόνης προβολής και του προτζέκτορα.

Το ευχαριστώ των «μελανόλευκων»:

«Η διοίκηση του Απόλλωνα Πάτρας ευχαριστεί θερμά τους Γ. Μώρο και Κρ. Βουρνά για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση, τους χορηγούς του υγιεινού πρωινού και τους γονείς και κηδεμόνες που παραβρέθηκαν στην ημερίδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκδήλωση για την φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση και τη διατροφή στον αθλητισμό από τον Απόλλωνα Πάτρας