Βγαίνει 21 Δεκεμβρίου 2017 το “The Florida Project” του Σον Μπέικερ

To “The Florida Project” του Σον Μπέικερ που είναι υποψήφιο για την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου (για την ερμηνεία του Γουίλεμ Νταφόε) ενώ είχε προβληθεί αφήνοντας καλές εντυπώσεις και στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών 2017, βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Seven Films την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και πιθανόν να τη δούμε και στην Πάτρα (διαφημιστικό πόστερ του φιλμ ήδη φιγουράρει στο Πάνθεον).

Το «The Florida Project» αφηγείται την ιστορία της Μούνεϊ, μιας ατίθασης εξάχρονης και της παρέας της. Το καλοκαίρι τους είναι γεμάτο θαύματα, ζαβολιές και περιπέτειες, ενώ ταυτόχρονα οι ενήλικες γύρω τους έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα.

Στις ΗΠΑ τα μοτέλ έχουν γίνει το τελευταίο καταφύγιο των ανθρώπων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνιμη κατοικία. Ο πληθυσμός των «κρυμμένων αστέγων» αποτελείται κυρίως από οικογένειες που παλεύουν κάθε μέρα να διατηρήσουν μια στέγη. Η ιστορία του «The Florida Project» εκτυλίσσεται λίγο έξω από το Ορλάντο, τον απόλυτο προορισμό για διακοπές και «Το Πιο Μαγικό Μέρος στον Κόσμο». Η κεντρική λεωφόρος ανάμεσα στα θεματικά πάρκα και τα θέρετρα είναι γεμάτη από φτηνά μοτέλ που κάποτε γέμιζαν από τουρίστες, ενώ σήμερα φιλοξενούν άστεγες οικογένειες.

Η Μούνεϊ ζει με την 22χρονη μητέρα της Χέιλι, σε ένα τέτοιο μοτέλ, το The Magic Castle. Το κοντινότερο που έχει η Μούνεϊ σε πατρική φιγούρα είναι ο Μπόμπι, ο διαχειριστής του μοτέλ, τον οποίο πειράζουν συνεχώς τα παιδιά με τις σκανδαλιές τους. Η δε Χέιλι έχει μόλις χάσει τη δουλειά της.

Η ταλαντούχα πιτσιρίκα Μπρούκλιν Πρινς απήντησε σε μία τοπική αγγελία και κέρδισε το ρόλο της Μούνεϊ.

«Δεν είμαι απλά ευγνώμων που η Μπρούκλιν ήρθε για οντισιόν. Όχι απλά ενσάρκωσε την μικρή ηρωίδα αλλά την πήγε σε άλλα επίπεδα. Είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς της ηλικίας της που γνώρισα ποτέ», ανέφερε ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ.

«Τη στιγμή που μπήκε στο δωμάτιο, είχα το ίδιο έκπληκτο βλέμμα με το Σον. Ήταν η Μούνεϊ που είχαμε στο μυαλό μας τόσα χρόνια, μόλις είχε πάρει σάρκα και οστά», πρόσθεσε.

Ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε που υποδύεται τον Μπόμπι, έχει προταθεί 2 φορές για Όσκαρ στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ταινίες συμπεριλαμβανομένων των SpiderMan, Ο Άγγλος Ασθενής, Ψάχνοντας τον Νέμο, Ο Μισισιπής Καίγεται και Πλατούν. Έχει παίξει και με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Έλεν Μίρεν στο The Clearing – Το Ξέφωτο όπου υποδύθηκε έναν απαγωγέα.

Ο Νταφόε υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ για τις ερμηνείες του στα Πλατούν και Στη Σκιά του Βρικόλακα ενώ για το τελευταίο ήταν και υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Γουές Άντερσον, Μάρτιν Σκορτσέζε, Σπάικ Λι, Όλιβερ Στόουν, Ζανγκ Γιμού, Ντέιβιντ Λιντς, Βέρνερ Χέρτζογκ και Κένεθ Μπράνα.

Ο Σον Μπέικερ (Σκηνοθεσία/ Σενάριο/ Παραγωγή/ Μοντάζ) είναι ο δημιουργός του Take Out (2008) και του Prince of Broadway (2009) – και οι δύο ταινίες υποψήφιες για βραβείο Independent Spirit – και του Starlet (2012), που απέσπασε το Βραβείο Robert Altman Independent Spirit.

Το Tangerine έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance το 2015 κι έκανε αίσθηση εκείνη τη χρονιά καθώς η ταινία ήταν γυρισμένη εξ ολοκλήρου με τρία κινητά iPhone5s.

Ο Μπέικερ είναι απόφοιτος του NYU και δημιουργός της κωμικής σειράς Greg the Bunny.

