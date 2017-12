Η Μάγκυ Καμπισοπούλου είναι στο Best που κυκλοφορεί

Η Μάγκυ Καμπισοπούλου, ανήκει σε αυτή την κατηγορία γυναικών που είναι δραστήριες, ενεργοί πολίτες, καταπιάνονται με πολλά και τα καταφέρνουν όλα με ευκολία…Είναι μια από τις 60 γυναίκες της Πάτρας που μίλησαν στο περιοδικό Best, που κυκλοφορεί από σήμερα στα περίπτερα της πόλης. Κυκλοφόρησε το Χριστουγεννιάτικο Best - Ποιές Πατρινές είναι στο Best

Δικηγόρος, μητέρα, σύζυγος και δημιουργός της ομάδας «Η Πάτρα για τα παιδιά». Περιγράψτε μου το 24ωρο σας…

Το 24ωρο μου είναι μοιρασμένο σε αυτά που αναφέρατε. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως το διεκδικεί η οικογένειά μου. Η κάθε μέρα ξεκινά αρκετά νωρίς, με τα παιδιά και την προετοιμασία για το σχολείο. Στη συνέχεια πάω στο γυμναστήριο. Αυτή τη συνήθεια δεν την αλλάζω εύκολα, θεωρώ ότι για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία ως γυναίκες πρέπει να γυμναζόμαστε καθημερινά. Μετά, με πολύ περισσότερη ενέργεια, η μέρα συνεχίζει με τη δουλειά μου και τίποτα δεν είναι ίδιο με την προηγούμενη. Αυτό είναι από τα καλά της δικηγορίας. Και φυσικά το 24ωρο δεν τελειώνει με τη δουλειά, αλλά ένα σωρό υποχρεώσεις και επιθυμίες ξεφυτρώνουν διαρκώς. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας, η πιο λυτρωτική και χαλαρωτική, είναι όταν το βράδυ με τα παιδιά διαβάζουμε το παραμύθι μας...

Είναι εύκολο να συνδυαστούν όλα;

Μάλλον είναι μια μεγάλη καθημερινή πρόκληση. Άλλες φορές ανταποκρίνομαι με επιτυχία, άλλες όχι. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου, να χαίρομαι τις στιγμές όσο μπορώ και να μην «με τιμωρώ» όταν κάτι μέσα στο πρόγραμμα δεν βγαίνει, με το να γεμίζω τύψεις και ενοχές. Αν κατάλαβα κάτι τον τελευταίο καιρό είναι ότι αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το να προσπαθείς, με αισιοδοξία και με θάρρος.

Είστε από τις γυναίκες που αναλαμβάνουν ευθύνες, «βγαίνουν» μπροστά. Γιατί πιστεύετε ότι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα δεν τίθενται συχνά επικεφαλής;

Καταρχήν ευχαριστώ που με χαρακτηρίζετε έτσι. Δεν ξέρω αν βγαίνω μπροστά, ξέρω όμως ότι το να τολμάμε εμείς οι γυναίκες, να μιλάμε δυνατά και να διεκδικούμε είναι κάτι συνυφασμένο με την ίδια μας την αξιοπρέπεια. Θεωρώ ότι, με γνώμονα τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες του φύλου μας μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα από αυτά που, σαν ελεημοσύνη μας αποδίδονται σε αυτό τον ανδροκρατούμενο κόσμο. Δυστυχώς, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο φύλα καλά κρατεί, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και μέσα στο γάμο ή τη συμβίωση. Η συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση των ανδρών από τη μία μεριά και η άστοχη διαμαρτυρία των γυναικών από την άλλη, λειτουργούν σαν αντίρροπες δυνάμεις και έτσι η ιστορία απλά επαναλαμβάνεται. Έχουμε όμως πια τη γνώση να επέμβουμε σε αυτό.

Πώς προέκυψε η ιδέα για την σύσταση του Συλλόγου;

Ο σύλλογος «Η Πάτρα για τα Παιδιά» δημιουργήθηκε απλά από την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για τα αυτονόητα. Αν είσαι γονιός σε αυτή την πόλη δεν μπορείς να περπατήσεις με το καροτσάκι του μωρού σου, δεν μπορείς να βρεις μια καθαρή πλατεία ή να βρεις λίγο ίσκιο να ξαποστάσεις με τα παιδιά σου, δεν υπάρχουν υποδομές για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί και θέλω να πιστεύω ότι έστω και ένα μικρό λιθαράκι ίσως βάλαμε και εμείς και αυτό μας ικανοποιεί και μας δίνει κίνητρο για να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ωστόσο, με ενδιαφέρει να αλλάξουμε και την νοοτροπία των γονιών. Μόνιμο φαινόμενο είναι να βλέπεις καροτσάκια και παιδιά με τους γονείς τους στην καφετέρια, συνήθως με ένα κινητό στο χέρι. Τα παιδιά πρέπει να παίξουν, να τρέξουν και να αθληθούν.

Πώς θα ήταν ιδανικά η Πάτρα για εσάς;

Η «ιδανική» Πάτρα είναι η Πάτρα που θα έχει ξεπεράσει πια την αποβιομηχανοποίηση της δεκαετίας του 80, που ακόμα πληρώνει τις συνέπειές της. Μια Πάτρα σύγχρονη, κόμβος καινοτομίας και μεταφορών. Μια Πάτρα με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα. Μια Πάτρα με υποδομές, φιλική προς τους πολίτες της και τους επισκέπτες της. Νομίζω ότι η πολύπαθη πόλη μας διαθέτει τα στοιχεία για να γίνει όλα τα παραπάνω, αρκεί να βρεθεί στα χέρια ανθρώπων με όραμα και αγάπη.

Πείτε μου μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη ανάμνηση και που θα βρίσκεστε φέτος στις γιορτές;

Χριστουγεννιάτικη ανάμνηση είναι τα πρώτα Χριστούγεννα με τα παιδιά μου. Ακόμα δεν ξέρω που θα βρισκόμαστε στις γιορτές, σίγουρα όμως κάπου που θα υπάρχουν στολίδια, κουραμπιέδες και μελομακάρονα!

Και τι θα ευχόσαστε να φέρει ο νέος χρόνος;

Ο νέος χρόνος επιθυμώ να φέρει υγεία, περισσότερα χαμόγελα και επιλογές για όλους.

*Διόρθωση: Eκ παραδρομής αναφέρθηκε στο περιοδικό Best ότι η Μάγκυ Καμπισοπούλου εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου.