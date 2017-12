ΔΕΙΤΕ το ΤΡΕΙΛΕΡ του νέου φιλμ του Κλιντ Ιστγουντ «The 15:17 to Paris»

Η νέα ταινία του γερόλυκου του Αμερικανικού σινεμά, Κλιντ Ιστγουντ «The 15:17 to Paris» είναι η δική του ματιά πάνω στη σύγχρονη τρομοκρατία. Τον Αύγουστο του 2015, οι Αμερικανοί Άντονι Σάντλερ, Αλεκ Σκαρλάτος και Σπένσερ Στόουν, φίλοι από διαφορετικά τμήματα του Αμερικανικού Στρατού, βρίσκονταν στο τρένο που κατευθυνόταν από τις Βρυξέλλες προς το Παρίσι, όταν ένα τρομοκράτης του ISIS επιβιβάστηκε φορτωμένος με αρκετά πολεμοφόδια για να εξοντώσει και τους 500 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Μόνο που δεν υπολόγιζε στη σωτήρια παρέμβαση των τριών ανδρών, οι οποίοι έβαλαν στόχο να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν.

Η νέα ταινία σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κλιντ Ιστγουντ με τίτλο «The 15:17 To Paris» που βασίζεται στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes» των Αντονι Σάντλερ, Αλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ε. Στερν αφηγείται, όπως αναφέρει το flix.gr, τη ζωή των τριών φίλων μέχρι την ημέρα της τρομοκρατικής επίθεσης και σε μια απόφαση που θολώνει οριστικά τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα διάλεξε για πρωταγωνιστές του τους ίδιους.

Το αποτέλεσμα αποδεικνύει φυσικά τη διαρκή ανήσυχη φύση του 87χρονου και πάντα δημιουργικού και ακμαιότατου Κλιντ Ιστγουντ. Το φιλμ αναμένεται από τους σινεφίλ με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα θα βγει σε διανομή της Tanweer στις 22/2/2018 και αναμένεται και στην Πάτρα.